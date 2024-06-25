توقعات برج السرطان اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024

يبحث العديد من المواطنين عن توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو سواء على المستوى العاطفى أو المستوى المهنى أو العملى وكذلك أفضل الوظائف التى تفيد أشخاص هذا البرج، وترصدها الدستور خلال التقرير التالى فى برج السرطان.

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توقعات ومواصفات برج السرطان

أنت مثل النهر المتدفق بحرية، وأنت عاطفي ومهتم وعميق، وبناء كل تصرفاتك على العواطف بدلا من المنطق، وأنت أكثر تعاطفًا وتفهمًا لأن موهبتك التقبلية عالية بشكل ملحوظ. أنت ترغب في الجمال الفني، وحدسي للغاية، وتريد أن يكون الجميع سعداء وأكثر إشباعًا عندما ترى الآخرين سعداء، كما أنه يجعلك متقلب المزاج ومتشككًا.

حظك اليوم.. الجانب العاطفى لبرج السرطان

أنت عطوف ومتعاطف مع قوى تعاطفية قوية للشفاء، وتشعر بما يحتاجه الآخرون حتى قبل أن يسألوا، والتاريخ يثير اهتمامك وتبحث دائمًا عن حقائق مثيرة للاهتمام.

إن تعاطفك يجعلك الاختيار الأمثل لمهنة مرتبطة بغرائز الشفاء - مثل الرعاية الصحية، بينما يتولى السرطان القيادة في أدوار كونه المربي والمضيف والحامي والقائم بالرعاية، ولا يمكنك البقاء في وظيفة تعاني من التوتر والمخاطر.

ومع ذلك، لا يوجد أحد أكثر قدرة على إدارة الأموال من السلطعون، ومن المؤكد أن مواليد برج السرطان سيكونون في قمة حياتهم المهنية ومليئين بالمواهب الفنية.



تقلبات برج السرطان

مولود برج السرطان، حالم رومانسي، لكنه عاقل وعملي للغاية، لكنه يعاني في الغالب من تقلبات مزاجية كبيرة، وسيستغرق الأمر وقتًا طويلاً وقدرًا لا بأس به من الصبر للتعرف عليه حقًا، لكنه سيتصرف دائمًا كرجل نبيل.

أيضًا إنه محب لأرقى الأشياء في الحياة، وذوقه في السيارات والملابس راقي لأن الجودة والاقتصاد مرادفان له، لديه شعور ذكي بقيمة المال، كما يحب طهي العشاء الفاخر للنساء.