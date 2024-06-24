الحماية المدنية تسيطر على حريق فى أكشاك شمال أسوان

اندلع حريق فى عدد من الأكشاك بمدينة كلابشة التابعة لمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان.

وتوجهت سيارات الاطفاء إلى موقع الحريق، للسيطرة عليه قبل امتداد النيران لباقي المحال، ولم يسفر عن إصابات أو خسائر فى الأرواح.

البداية مع تلقي الجهات المعنية بمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، إخطارًا باندلاع حريق بعدد من المحال بجوار محطة كلابشة التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الأطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونجحت قوات الحماية المدنية، في السيطرة علي الحريق قبل وصول النيران إلى المحال المجاورة، واتخاذ كل الأجراءات اللازمة لحماية المواطنين المتواجدين والمارين بالمنطقة.

وبالفحص والتحريات تبين أن الحريق نشب فى عدد 2 من الأكشاك ما أدى إلى انتشار النيران فيهما حتى وصلا للتفحم، وأن جميع الخسائر مادية فقط ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة لمعرفة سبب نشوب الحريق، وجار التحقيقات في موقع الحريق.