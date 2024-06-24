الإثنين 24 يونيو 2024
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بوابة نتائج التعليم الفني.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس فقط

جريدة الدستور

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الفني خلال النصف الأول من شهر يوليو المقبل، بعد اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات للامتحانات التحريرية والعملية والمعملية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس 

تعتمد وزارة التربية والتعليم في نشر نتيجة الدبلومات الفنية 2024 على بوابة نتائج التعليم الفني من خلال رقم الجلوس الخاص بالطلاب، إلى جانب نشرها في المدارس الثانوية الفنية في اليوم التالي لإعتمادها وإعلانها إلكترونيا.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، عن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، بتخصصاته كافة.

أنظمة الدراسة في الدبلومات الفنية

وتتنوع تخصصات الدبلومات الفنية ما بين "الدبلوم الصناعي والدبلوم الزراعي والدبلوم التجاري ودبلوم السياحة والفنادق ووالتكنولوجيا التطبيقية"، وتنقسم أنظمة الدراسة في الدبلومات الفنية ما بين (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية).

امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وبدأت الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية 2024 يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

فيما بدأت الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، لطلاب الدبلومات الفنية يوم السبت 8 يونيو 2024.

ومن المقرر انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية والمعملية في جميع المحافظات يوم الخميس الموافق 27 يونيو الجاري.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس 

ومن خلال بوابة نتائج التعليم الفني، يمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس للدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والتكنولوجي التطبيقي، بعد اتباع الخطوات التالية:- 

  • الدخول على بوابة نتائج التعليم الفني، من هنــــا.
  • تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.
  • أدخل بيانات الطالب.
  • أدخل رقم جلوس الطالب، ومحافظة الإقامة.
  • سجل بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.
  • اضغط استعلام لتظهر النتيجة فورًا.

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