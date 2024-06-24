قطع جثثهم وأشعل فيها النيران.. أول صورة للمتهم بارتكاب "مذبحة رستم" بالغربية

حصل "الدستور" على الصورة الأولى للمتهم بارتكاب مذبحة رستم بمحافظة الغربية.

وأنهى المتهم حياة 3 أفراد من أسرته بعد أن خدرهم وقطع جثثهم وأشعل فيها النيران قبل أن يفر هاربًا.

التخلص من أسرتة المكونة من والدته وشقيقه وشقيقته ذبحا بالسكين

وشهدت عزبة رستم التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، واقعة مأساوية حيث ذبح شاب في العقد الثالث من العمر، أفراد اسرتة “والدته وشقيقه وشقيقته” وقطّع جثثهم وأشعل فيها النيران.

الرائحة الكريهة كشفت الجريمة

تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة قطور الرائد "محمد العسال "بورود بلاغ من أهالي عزبة رستم بخروج رائحة كريهة من أحد المنازل الكائنة بالعزبة وتغيب أصحاب المنزل من يوم الخميس. علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف المجهزة إلي محل البلاغ وتبين من التحريات الأولية وجود عدد 3 جثث لسيدتين وشاب الجثة الأولي "والدة المتهم" في بداية العقد السادس، والثانية "لشقيقة المتهم وتدعي "أ.ا.ا" في منتصف العقد الثالث، والجثة الثالثة لشقيق المتهم ويدعي "م.ا.ا" والمتهم هو الشقيق الأكبر ويدعي" محمد.ا.ا" ويبلغ من العمر 29 عامًا ويعمل محاميًا.

وبسؤال أهالي القرية عن السبب وراء القتل أكدوا أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية.

وتم نقل الجثث إلي مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن وتسليم الجثامين إلي ذويهم للصلاة عليها والدفن بمقابر العائلة.