الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صابر الرباعى: أرغب فى المشاركة بعمل فنى رومانسى.. و"سألت عليكى" الأقرب لقلبى

صابر الرباعي
صابر الرباعي

قال الفنان صابر الرباعى، إن أغنية "سألت عليكى" طريقة صياغتها مختلفة عما تم تقديمه من قبل.

“سألت عليكي”

وأكد الرباعي، خلال لقاء حصري له ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": سألت عليكي جديدة وخفيفة بها خفة دم مع الصديق الملحن محمود الخيامى، وهى أغنية مختلفة بها نوع من الفرحة والبسمة، خاصة أن فيها مصطلحات قريبة من الشارع المصرى.

وأضاف في حديثه: "سألت عليكى من أكثر الأغانى القريبة عليا، وأنا حقيقي سعيد بهذه الغنوة".

وأشار إلى أن علاقته بمصر وشعبها تمتد لأكثر من 32 عامًا، حيث بدأ الجمهور المصري يتفاعل مع الأعمال الغنائية منذ عام 1992".

الرغبة في التمثيل

واستطرد: "من الممكن أن ألتحق في عمل فني يضيف لي ولحياتي المهنية، ولكن حتى لم أجد قصة مناسبة، وأنا على المستوى الشخص نفسي أشارك في عمل رومانسي".

صابر الرباعي دي ام سي السفيرة عزيزة سألت عليكي

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