الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

داعية لطلاب الثانوية: لو النبي شخصيا إللي بيدعيلك لازم تذاكر

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قدم الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، نصائح لطلاب الثانوية العامة، لمساعدتهم على التفوق في الامتحانات.

 

وقال عبدالمعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "دي إم سي": "دعينا لكم دعاء يخلي كلية الطب تنادي عليكم، وجاء دوركم للعمل، إن للمتقين مفازا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرًا، ذاكر وربنا وهيوفقك، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

 

وأضاف: "استعذ بالله من الشيطان وذاكر، لو النبي شخصيًا اللي بيدعي لك لازم تذاكر".

عبدالمعز الثانوية العامة التفوق الامتحانات

مواد متعلقة

داعية: إدخال السرور على أنثى كالبكاء من خشية الله (فيديو)

بطرس دانيال يروى لـ"الشاهد" كواليس حرق الكنائس أيام الإخوان

القاهرة الإخبارية: المسئولون الإسرائيليون ناشدوا واشنطن الحصول على أسلحة للتحرك فى لبنان

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف مدفعى إسرائيلى ثقيل استهدف بلدة كفركلا جنوب لبنان (فيديو)

حكومة الاحتلال ردًا على بيان العائلات: حماس هى من ترفض صفقة التبادل

لماذا تخاف الجماعات المتطرفة من الفن والثقافة؟.. بطرس دانيال يجيب لـ"الشاهد" (فيديو)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال فى نابلس بالضفة (فيديو)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تستهدف مناطق متفرقة من خان يونس عشوائيًا

الأكثر قراءة

كواليس اجتماع مجلس الزمالك بمنزل لبيب قبل إعلان مصير القمة

تضارب فى الأقوال.. آخر تطورات أزمة إمام عاشور وأمن مول الشيخ زايد

عاجل| العالم يغرق في الظلام.. موجات الحر تجبر أوروبا على تخفيف أحمال الكهرباء

محامِ ينتقم من أسرته بطريقة بشعة.. كشف تفاصيل جديدة مثيرة حول "المذبحة الأسرية" بالغربية

الخطيب يفتح تحقيقًا فى ضياع صفقة زين الدين بلعيد ويتابع تطورات أزمة القمة

مصدر لـ"الدستور": الزمالك تراجع وسيخوض القمة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"

بعد حديث نتنياهو عن إنهاء العملية فى رفح.. ما هى الخطوة التالية؟