داعية لطلاب الثانوية: لو النبي شخصيا إللي بيدعيلك لازم تذاكر

قدم الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، نصائح لطلاب الثانوية العامة، لمساعدتهم على التفوق في الامتحانات.

وقال عبدالمعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "دي إم سي": "دعينا لكم دعاء يخلي كلية الطب تنادي عليكم، وجاء دوركم للعمل، إن للمتقين مفازا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرًا، ذاكر وربنا وهيوفقك، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

وأضاف: "استعذ بالله من الشيطان وذاكر، لو النبي شخصيًا اللي بيدعي لك لازم تذاكر".