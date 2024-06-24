البنك الأهلى يضرب بلدية المحلة بخماسية ويقترب من البقاء فى الدورى

قطع فريق البنك الأهلي خطوة كبيرة نحو البقاء في دوري الأضواء بعد فوزه على بلدية المحلة بخمسة أهداف نظيفة التي أقيمت باستاد السلام في الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة دوري نايل ليرتفع رصيد البنك الأهلي إلى 27 نقطة ويتوقف رصيد بلدية المحلة عند 22 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم البنك الأهلي بهدف سجله محمد هلال في الدقيقة 19 عندما تلقي تمريرة سعيدو سيمبوري خارج منطقة الجزاء وهيأ الكرة لنفسه وسدها قوية بيسراه سكنت على يمين أحمد حسين لتعلن عن هدف التقدم للبنك الأهلي.

في بداية الشوط الثاني أجرى أحمد عبدالرءوف المدير الفني لبلدية المحلة نغييرين بنزول أحمد عتمان وماجد هاني بدلا من السيد عوض ومحمد عادل أمو.

في الدقيقة 53 مرر إسحاق يعقوب كرة عرضية قابلها محمد بسيوني بضربة رأس سكنت شباك أحمد حسين مسجلا الهدف الثاني للبنك الأهلي.

بعد الهدف دفع أحمد عبدالرءوف بيوسف حسن وعبدالرحمن سمانة بدلًا من مؤمن راضي ووحيد محسن وأجرى طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي التغيير الأول بنزول أحمد مدبولي بدلا من محمد هلال.

في الدقيقة 70 سدد ماجد هاني كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم ودفع طارق مصطفى بسيرجي أكا ومحمد عبداللطيف جريندو بدلا من محمد فتحي وياو أنور.

في الدقيقة 73 مرر محمد عبداللطيف جريندو الكرة لأسام فيصل أمام المرمي فلم يجد صعوبة في تسجيل الهدف الثالث للبنك الأهلي.

في الدقيقة 78 دفع أحمد عبدالرءوف بموسى إفرايم بدلا من هشام حافظ.. وفي الدقيقة 81 لعب أمير مدحت ومحمود سيد بدلا من سعيدو سيمبوري وأسامة فيصل في البنك الأهلي.

في الدقيقة 86 مرر إسحاق يعقوب الكرة لأحمد مدبولي الذي دخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية اصطدمت بأحمد العش وتابع محمد عبداللطيف جريندو لدتخل المرمى مسجلا الهدف الرابع.

في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع مرر إسحاق يعقوب كرة عرضية من ركلة ركنية اصطدمت بأحمد العش مدافع بلدية المحلة وسكنت الشباك لتعلن عن الهدف الخامس للبنك الأهلي.. واحتسب الحكم محمود البنا 5 دقائق وقت بدل ضائع ثم أطلق صافرته، معلنًا انتهاء المباراة بفوز البنك الأهلي بخماسية نظيقة.