الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير مطار بيروت الدولى: تقرير صحيفة "تلجراف" البريطانية "ضعيف" و"هش"

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال فادي الحسن مدير مطار بيروت الدولي، إنّه بعد تقرير صحيفة "تلجراف" البريطانية جرى عقد مؤتمر صحفي لتبيان مدى ضعف وهشاشة التقرير.

وأضاف "الحسن"، في لقاء خاص، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "التقرير فيه إساءة كبيرة لسمعة المطار، فقد جاء فيه أنه يستند إلى معلومات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي الذي نفى هذا الأمر جملة وتفصيلا". 

وتابع: "بعد أقل من نصف ساعة على نشر التقرير غيّرت الصحيفة محتوى التقرير، وفندنا بالأرقام كل ما جاء في التقرير، كما أن وزارة النقل البريطانية على تعاون كامل مع الطيران المدني اللبناني ومع جهاز أمن المطار".

مدير مطار بيروت مطار بيروت تلجراف القاهرة الإخبارية بيروت

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