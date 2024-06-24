700 ألف شخص بغزة يواجهون المجاعة بسبب منع الاحتلال للمساعدات

أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، اليوم الاثنين، أن الرصيف العائم لم يلب احتياجات الشعب الفلسطيني بنسبة تتجاوز 1% من حاجاتهم الغذائية، مضيفًا أنه كان وبالا على السكان.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، احتلال إسرائيل لمعبر رفح وإحراقه وتجريفه، مشيرًا إلى أن هذا العمل يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

ووصف المكتب الإدارة الأمريكية بتناولها دور الرصيف العائم بمحاولة فاشلة لتلميع صورتها بعد مشاركتها في جريمة الإبادة.

وأشار المكتب إلى أن أكثر من 700 ألف شخص يواجهون المجاعة في محافظتي غزة والشمال بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية.

وكان مسئولون فلسطينيون في غزة أكدوا أن برنامج الغذاء العالمي لم يستخدم الرصيف العائم لإدخال المساعدات بسبب مخاوف أمنية، وأن الرصيف العائم لم يقدم شيئًا لأهالي القطاع، بحسب مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وطالب المسئولون، المجتمع الدولي بالضغط على الإدارة الأمريكية وإسرائيل لوقف الإبادة الجماعية في القطاع، حيث إن الاحتلال يُعطل إدخال المساعدات إلى القطاع، ما يعني الحكم بالإعدام على سكانه.