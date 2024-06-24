العاهل الأردنى يحذر من خطورة توسيع دائرة الصراع فى المنطقة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها بأن العاهل الأردني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكدان التزامهما باستمرار العمل في إيصال المساعدات لقطاع غزة.



كما يؤكدان على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة وإيصالها بكل الطرق الممكنة.



كما يؤكدان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيي، ويشددان على أهمية دعم جهود تعزيز استقرار لبنان واستدامة الأمن في المنطقة.



وحذر العاهل الأردني يحذر من خطورة توسيع دائرة الصراع في المنطقة، ويشدد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.



كما حذر العاهل الأردني من استهداف المنشآت الإغاثية في غزة مثمنا دعم فرنسا لمنظمة الأونروا.

