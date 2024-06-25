الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توقعات برج الثور اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024

برج الثور
برج الثور

يبحث العديد من المواطنين عن حظك اليوم للأبراج اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو سواء على المستوى العاطفى أو المستوى المهنى أو العملى، وترصد الدستور خلال التقرير التالي توقعات برج الثور اليوم الثلاثاء. 

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توقعات برج الثور اليوم الثلاثاء

كوكب الزهرة يوجد فى البرج فهو يمنحهم القدرة على الانجذاب إلى خلق وتجميع والتمتع بالعطايا والخيرات الأرضية مثل الطعام الجيد والكنوز الفنية. مع الكثير من الصبر والود والمتعة والتفاني، يصنعون حرفًا مثيرة للاهتمام ويبنون علاقات حقيقية.


توقعات برج الثور على الصعيد المهنى

أنتم الداعمون الذين سيتأكدون من أن المشاريع والعلاقات التي تكونون جزءًا منها يتم ازدهارها، ويمكنك أن تكون واسع الحيلة ومنتجًا ومتسقًا، أيضًا إذا كنت من مولود برح الثور فليس من طبيعتك أن تكون عصبيًا أو مضطربًا، أنت شخص عائلي وسوف تذهب إلى أي أحد للعائلة.

 

أبرز الوظائف لمواليد برج الثور 


هناك مهندسون من برج الثور، ونجوم سينما، وكتبة، وبستانيون، وملوك وملكات، وعمال تنظيف مداخن، وجزارون، وخبازون، وصانعو عصي الشموع.

ويحسب عقلك كالبرق، لكن قراراتك تتخذ ببطء وحذر، إن جعلك توقع على صفقة ليس بالأمر السهل، وأنت عملي وواسع الحيلة.


الصفات الشخصية لبرج الثور فى الحب والعاطفة

الجانب العاطفى والشخصية لبرج الثور تتمتع بالكثير من المزايا، فالشخصية العاطفية هى شخصية قوية تتمتع بشجاعة أخلاقية وعاطفية هائلة، وإذا اعتبرتك صديقًا، فسوف تكون مخلصًا لك خلال كل تقلباتك. 

أيضًا شخصية الثور تحب الطعام الجيد وسوف تشق طريقها مباشرة إلى قلبك، ومع ذلك فإنها لا تسمح أبدًا للمشاعر بالتدخل في التطبيق العملي.

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