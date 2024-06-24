الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إدموند غريب: نتنياهو يحاول استغلال القيادة الضعيفة بالولايات المتحدة

نتنياهو
نتنياهو

قال إدموند غريب، باحث في الشئون الأمريكية، إنه خلال الفترة الأخيرة بدأت تبرز خلافات بين العسكريين الإسرائيليين ونتنياهو واليمين المتطرف، ولذا أعلن الجيش عن أنه ستكون هناك توقفات لإطلاق النار بغزة، ورد نتنياهو بأنه لا يعلم بذلك.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يوجد تناقض في المواقف بين الجانبين، وسمعنا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاجاري، يقول إنه من الصعب تحقيق النصر المطلق بغزة، وإن حماس فكرة يصعب القضاء عليها، وأن القول إنها ستختفي ويتم القضاء عليها غير حقيقي.  

 

توجد انقسامات حادة داخل القيادات الإسرائيلية

وأوضح أن هناك انقسامات حادة داخل القيادات الإسرائيلية، كما أنه يوجد إحباط في  واشنطن لدى المسئولين بإدراة بايدن، لأن هذه الإدارة  قدمت الكثير من الدعم، ولا توجد دولة قدمت ما قدمتهت وأنها ستسمر في مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، كما أن تصريحات نتنياهو جاءت مخيبة للآمال.
وأشار إلى أن  نتنياهو من ناحيته يحاول استغلال الوضع الحالي واستغلال الولايات المتحدة، لأن هناك قيادة ضعيفة ودعمت السياسات الإسرائيلية.

إدموند غريب نتنياهو القيادات الإسرائيلية إدراة بايدن استغلال الولايات المتحدة

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