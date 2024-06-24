الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة الدلتا التكنولوجية تواصل استعداداتها لأسبوع شباب الجامعات التكنولوجية فى نسخته الأولى

جامعة الدلتا التكنولوجية
جامعة الدلتا التكنولوجية

تواصل جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك استعداداتها لأسبوع شباب الجامعات التكنولوجية فى نسخته الأولى، وفى هذا الإطار نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب اجتماعًا لمتابعة آخر التجهيزات لهذا الأسبوع، بحضور الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الدكتور أحمد الصاوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ أحمد المراكبى مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، السادة مشرفى الأسبوع والطلاب المشاركين.

يأتي هذا الأسبوع في إطار استراتيجية الدولة لمواصلة الدعم وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات التكنولوجية، بما يسهم في تنمية مداركهم ومهاراتهم، والتنافس الهادف في مختلف أنواع الأنشطة.

خلال فعاليات الاجتماع تمت مناقشة استعدادات وتجهيزات الطلاب لهذا الأسبوع وحثهم على تنمية الذات، وتطوير قدراتهم فى الأنشطة المختلفة للتمثيل المشرف للجامعة والفوز بمراكز متقدمة، والتأكيد على حرص الجامعة لتوفير كافة سبل الدعم للطلاب.

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من جانبه، أكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، أن أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية يدعم خطط الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، من خلال التشجيع على ممارسة الأنشطة الطلابية وبناء العقول والإبداع والحوار المتبادل بين الطلاب؛ لعرض طموحاتهم وآمالهم وخبراتهم ويمارسون فيه هواياتهم المفضلة.

وأضاف الدكتور كشك أن الجامعة تحرص على توسيع نطاق النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية لطلابها، وتوفير بيئة إبداعية وتدريبية وتنافسية عادلة لهم، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، مما أدى إلى فوزهم بمراكز متقدمة في مختلف المجالات العلمية والابتكارية والثقافية والرياضية.

بينما أشار الدكتور أشرف السيسى أن أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية مقرر إقامته خلال شهر أغسطس القادم، وفقًا للرؤى والاستراتيجيات التي تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتنمية مهارات الشباب وإمكاناتهم.

وحث الدكتور أحمد الصاوى الطلاب أن يكونوا خير سفير للجامعة ونموذجا مشرفا لها بفوزهم بمراكز متقدمة فى مختلف المجالات.
اختتم الاجتماع بحوار مفتوح مع الطلاب والإجابة على كافة تساؤلاتهم.

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