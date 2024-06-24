استشارى علاقات أسرية: الزوجة عليها احترام قدرات الزوج المالية والتخلص من المقارنة

قالت الدكتورة سماح عبدالفتاح، استشاري العلاقات الأسرية والزوجية، إنه يلزم على الفتيات عدم مقارنة حالة زوجها المادية بغيره، كما أنه يجب على الشاب قبل الزواج أن يصارح الفتاة في فترة الخطوبة بوضعه وقدراته المالية، وعند هذه المصارحة يلزم على الفتاة احترام وضعه وقدراته المادية.

احترام الزوجة الوضع المالي للزوج

وأكدت عبدالفتاح، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" مع الإعلامية منى عبدالغني، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، يجب أن يتشارك الزوجان في تقسيم الراتب الشهري على متطلبات المنزل والأولاد، يجب تخصيص مبلغ للطوارئ.

وتابعت: "حياة الأولاد من أهم مسببات الخلاف بين الأزواج في فترة الصيف، حيث يرغب الأولاد في الانطلاق والسهر والخروج في فصل الصيف، وإذا حدث خلاف في الرأي بين الأب والأم على هذا المبدأ أمام الأولاد تكون هناك مشكلة كبيرة، حيث هناك يتم وصف الطرف الموافق بالحنية، والطرف الرافض بالقسوة".

أنشطة مفيدة للمتطوعين

استطرد: "من عمر 14 سنة يجب أن يكون هناك نشاط مفيد يمارسه هذا الشخص خلال الإجازة الصيفية، ومن بين هذه الأنشطة المشاركة في في عمل تطوعي، وبالتالي هنا يتم استغلال هذا العمر في أنشطة مفيدة تعود نتائجها على المستوى الشخصي والمجتمعي".