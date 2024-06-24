إسعاد يونس تستكمل تصوير مسلسل "تيتا زوزو"

تستكمل الفنانة إسعاد يونس تصوير مسلسلها الجديد "تيتا زوزو" بعد فترة توقف من أجل اجازة عيد الأضحى وهو العمل الذي من المقرر أن يعرض قريباً على إحدى القنوات الفضائية خلال موسم الاوف سيزون والمسلسل مكون من 30 حلقة ومن إخراج شيرين عادل وكتابة محمد عبد العزيز، ويشاركها في البطولة مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.

تفاصيل شخصية إسعاد يونس في تيتا زوزو

وتقدم إسعاد يونس شخصية وكيل وزارة ولديها ابنان متزوجان ولديها أحفاد، حيث تمر عائلتها بعدة مشاكل وأزمات تضطرها إلى حل تلك القضايا لإنقاذ عائلتها .

وحلّت إسعاد يونس ضيف شرف على الحلقة الأخيرة من مسلسل "دواعي السفر" بطولة أمير عيد وكامل الباشا.

وظهرت الفنانة إسعاد يونس ضمن الحلقة الأخيرة من مسلسل "دواعي السفر" في دور والدة "علي" الذي يقوم بدوره الفنان أمير عيد، بعد سنوات من القطيعة بسبب خلافات بينهما، لتنتهي الجلسة بصلحهما وهو ما كانت تسعى له منذ سنوات طويلة.

وشاركت إسعاد يونس فى رمضان الماضى بظهور خاص خلال مسلسل "كامل العدد" من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، تميم عبده، مصطفى درويش، أيه سماحه، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، ولأول مرة الراقصة بدرة، وعدد من الأطفال وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

أما عن الكاتب محمد عبد العزيز فقد شارك النجمة إسعاد يونس من قبل في برنامج "صاحبة السعادة" فهو المعد الأساسي للبرنامج، وكتب من قبل مسلسل "نوايا بريئة" و"البيوت أسرار"، ويعتبر مسلسل "تيتا زوزو" هو العودة له في كتابة المسلسلات.

أما المخرجة شيرين عادل فعرض لها خلال موسم رمضان الماضي مسلسل "محارب" الذي نال إعجاب المشاهدين وحقق نجاحاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.