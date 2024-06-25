الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توقعات برج الحمل اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024

برج الحمل
برج الحمل

 يبحث العديد من المواطنين عن توقعات الأبراج ومنها برج الحمل اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو، سواء على المستوى المهنى أو العاطفى أو غيره، ويرصد موقع الدستور خلال التقرير التالى تفاصيل حالة البرج اليوم الثلاثاء على كافة الأصعدة.

حظك اليوم برج الحمل على المستوى المهنى 

أنت البادئ في البروج تساعدك الطريقة الأساسية على بدء مبادرات جديدة ولكنك لست جيدًا في إنهائها؛ نظرًا لكونك مليئًا بالحيوية والنشاط، فإنك تمتلك دافعًا وطموحًا لا لبس فيه، أنت متحمس وحيوي ومليء بالحياة، وعندما تكون مشغولاً في مساعيك، فإنك لا تهتم حقًا بمن حولك.

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حظك اليوم برج الحمل اليوم الثلاثاء

أنت رائد أعمال وتتمتع بصفات قيادية ملهمة، مع اندفاعة تشعر بالدوار حول شجيرة التوت، وطاقة طقطقة وقلب يشبه الطفل، فأنت دائمًا تنبض بالحياة، وسوف تحارب الظلم ولن تخجل من التعبير عن آرائك. 

لا داعي للتهويل، فأنت تدخل مباشرة في صلب الموضوع، ويمكنك نسج أحلام رائعة، لكن لا يمكنك الكذب. ليس هناك سمة من المكر والبراءة تخيم عليك. يمكنك التحدث لساعات بطريقة مثيرة وممتعة حول مواضيع لا تعرف عنها شيئًا.

توقعات برج الحمل على المستوى العاطفى 

النجمة سكارليت أوهارا هي مثال لإمرأة برج الحمل التي يحكمها المريخ، وستحتاج دائمًا إلى بطل أحلامها الذي تتوق إليه في قلبها. إنها ليست تابعة ولا تحتاج إلى رجل بجانبها لإنجاز الأمور، وأول من يذهب إلى العمل لأنها تريد أن تكون الرائدة في الشراكة. 

والرجل الذي يقاوم تأثيرها يثير فضول أنثى برج الحمل دائمًا، لذا دعها تعرف أنك معجب بها، لكن لا تكن شديد المبالغة في ذلك، وأخيرًا ولاءها في الحب هائل. 

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