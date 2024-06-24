خبير بالشئون الإسرائيلية: نتنياهو يحمل الولايات المتحدة مسئولية هزيمته في غزة

قال على الأعور، خبير الشئون الإسرائيلية، إن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت لامريكا، تحمل بعدين الأول أمني والثاني سياسي، والأخير المقصود به اليوم التالي للحرب على اعتبار أن جالانت جزء من حزب الليكود ولكنه يشكل خطرًا على نتنياهو لأنه تمرد عليه وصوت ضده في الكنيست.



وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن جالانت غير مستعد لتطبيق خطة نتنياهو، مشيرًا إلى ان عائلات الأسرى اصدرت بيانا قالت فيه إن نتياهو تنصل من الخطوط العريضة لمقترح بايدن.

وتابع، أننا أمام تطورات كبيرة نتياهو غير مقتنع بوقف الحرب ومازالت روح الانتقام من الشعب الفلسطيني تعيش في روحه من قتل الأطفال وتجويع الفلطسنيين والمجازر التي قام بها.



الجيش الإسرائيلي يعيش في معنويات ضعيفة

وأكد، أن نتيناهو يحمل مسئولية هزيمته في غزة وعدم تحقيق أهدافه للولايات المتحدة لعدم إرسالها الأسلحة اليه، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يعيش في معنويات ضعيفة وغير مستعد لخوض حرب في الجهة الشمالية مع حزب الله.

