الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلان نتائج الدراسات العليا بآداب عين شمس على منصة"ums "

كلية الأداب بجامعة
كلية الأداب بجامعة عين شمس

دأعلنت كلية الأداب بجامعة عين شمس نتائج إمتحانات طلاب الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور  حنان كامل عميد الكلية وتحت إشراف الدكتور  حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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أكدت الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب جامعة عين شمس أنه تم الإنتهاء من إعلان نتائج إمتحانات طلاب الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وذلك للأقسام: 
١- قسم اللغة الفرنسية وآدابها
٢-قسم اللغة الانجليزية وآدابها
٣- قسم اللغات الشرقية
٤- قسم الحضارة واللغات الأوربية 
٥- قسم الدراما والنقد المسرحي
٦- قسم المكتبات والمعلومات
٧- قسم اللغة العبرية وآدابها
٨- قسم الدراسات الفلسفية 
٩- قسم علم الإجتماع
١٠- قسم اللغة العربية

وأكدت عميدة الكلية أنه سوف يتم إعلان باقي نتائج الأقسام والبرامج خلال الأيام المقبلة.

كذلك أشاد أ.د حاتم ربيع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، بجودة أداء العمل والدقة وسرعة الإنجاز أثناء الإمتحانات بداية من  إعداد الجداول وتشكيل اللجان وأعمال الكنترولات والتصحيح الالكتروني ورصد الدرجات والإنتهاء برفعها على المنصة.

كما تقدمت أ.د حنان كامل بالشكر لكل أعضاء عملية الإمتحانات من رؤساء الأقسام، ورؤساء الكنترولات،  وأعضاء هيئة التدريس، وقطاع الدراسات العليا، والملاحظين والمعاونين، على كل ما بذلوه من جهود، من أجل إنجاز النتائج وإعلانها لأبنائنا طلاب وطالبات الدراسات العليا.

وفي سياق آخر ثمّن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، النتائج التي حققتها الدوريات العلمية المصرية في تصنيف كلاريفيت للمجلات الدولية لعام 2024، مشيرًا إلى متابعة الوزارة العمل لتحسين وضع المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية في التصنيفات الدولية، وتحقيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

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