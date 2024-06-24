أسامة شعث: نتنياهو يحاول جر الولايات المتحدة لحرب فى الشمال

قال أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية، إن ما يهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو أن يحصل على الدعم الأمريكي اللامحدود خاصة في المنطقة الشمالية في حربه مع حزب الله.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو ليست لديه نية لوقف القتال في غزة، والإدارة الأمريكية تستمع له لأنه صاحب القوة للتقليل من شأن يواف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، لذا نتنياهو سيستمر بالقتال في غزة ولكن ليس بشكل كبير، مشيرًا إلى أن نتنياهو سيسحب بعض قواته باستثناء خط الحدود مع مصر.

إنشاء ممر على بعد 200 متر من ممر فلادلفيا

وتابع، أن هناك تقاير إخبارية تقول إنهم سيقومون بإنشاء ممر بجانب ممر فلادلفيا، على بعد 200 متر بهدف عزل المنطقة ككل حتى لا تتحدث مصر عن أي خروقات لمعاهدة السلام "كامب ديفيد".

وأشار إلى أن بعض المستوطنين الإسرائيليين هربوا من منطقة الشمال للعمق الإسرائيلي مما يكلف الإدارة الإسرائيلية أموالًا طائلة ولا يمكن عودتهم قبل أن يتم إبعاد قوات حزب الله، ولن تتفق إدارة نتنياهو مع حزب الله أو غزة ولكن نتنياهو سيحاول جر الولايات المتحدة لحرب في الشمال.

