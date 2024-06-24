موعد رأس السنة الهجرية 1446 وأدعية استقبال وعبارات تهنئة العام الهجري الجديد

تزايدت معدلات البحث عن موعد رأس السنة الهجرية 1446 خلال الأيام الجارية، بالتزامن مع بدء العد التنازلي على نهاية العام الهجري من الانتهاء، وذلك بعد انقضاء أكثر من نصف شهر ذو الحجة أخر الأشهر السنة الهجرية.

موعد رأس السنة الهجرية 1446

أظهرت الحسابات الفلكية أن موعد رأس السنة الهجرية الجديدة 1446 سيوافق يوم الأحد 7 يوليو 2024 بعد اكتمال عدة شهر ذو الحجة 1445 ثلاثون يومًا.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر محرم 1446 مساء يوم الجمعة 29 ذو الحجة 1445 والموافق 5 يوليو 2024 لتحديد موعد بداية العام الهجري الجديد 1446.

عبارات تهنئة رأس السنة الهجرية 1446

ونستعرض لكم مجموعة متميزة من أجمل عبارات تهنئة رأس السنة الهجرية الجديدة 1446 عبر السطور التالية:-

اللهم في العام الهجري 1446 وفق أهلي وأصدقائي لما تحبه وترضاه من صالح الأعمال وبلغني وإياهم الأيام الفضيلة فيه.

عام هجري سعيد، أدعو الله فيه أن يملأ قلبك إيمانًا، ويغمر بيتك سعادةً.

لكل أهلي وأحبابي أرسل إليكم رسالة تهنئة من قلبي أتمنى أن تكون مليئة بالسعادة فكل عام وأنتم بخير.

نسأل الله العظيم الجبّار، أن يُبارك لنا في العام الهجري الجديد، وأن يزيدنا اللهم فيه من الخيرات.

ها هي السنة الهجرية الجديدة صارت على الأبواب، فاللهم اجعلها بلا أوجاع ولا فراق، لـ تهنئةرأس السنة الهجرية الجديدة 1446.

اللهم اجعلها خالية من المصائب والخدلان يا رب اجعلها سنه هجرية مليئة بالأفراح والعافية كل عام وأنتم بخير.

دعاء استقبال العام الهجري الجديد 1446

اللهمّ إنّي أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهمّ إنّي أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلَّى الله عليه وسلَّم.

اللهم امنحني من الدنيا ما تَقِيني به فتنتها وتغنيني به عن أهلها ويكون بلاغًا لي إلى ما هو خير منها فإنّه لا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم.

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولّني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقِنِي شرّ ما قضيت، إنّه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعالى.

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