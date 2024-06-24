كيف يمكن للأزواج تفادى وتقليل المشاكل الزوجية؟.. استشارية تُجيب

قالت الدكتورة سماح عبدالفتاح، استشاري العلاقات الزوجية والأسرية، إن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى المزيد من الانفعال والتوتر، وبالتالي تكون هناك حالة من العصبية غير المعتادة، وبالتالي الخلافات الزوجية تزداد حدتها في هذا التوقيت.

الخلافات الزوجية

وأكدت "عبدالفتاح"، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" مع الإعلامية منى عبدالغني، المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أن بعض الأشخاص ينظرون إلى الإجازة الصيفية بمنظور مختلف، ويجب احترام وجهات النظر المختلفة، حيث يرغب البعض في الذهاب للمسارح والسينما، والبعض الآخر يرغب في الاسترخاء في المنزل، وبالتالي يجب أن يأخذ كل شخص حقه في الإجازة الصيفية، وذلك لأن هذا التوقيت بمثابة إعادة شحن لبطارية الجسم والنفسية.

مشاكل الأسرة

وتابعت: "90% من مشاكل الأسرة تأتي من عدم المراعاة وعدم احترام رغبة كل طرف، لذا يجب أن يكون هناك تنسيق باستمرار بين الزوج والزوجة لتجنب الوقوع في الخلافات المتكررة التي تنتج عادة من عدم التنسيق، أي أنه يجب ألا يفاجئ الرجل زوجته بعزومة أهله وأصدقائه دون إخبارها مسبقًا".

واستطردت: "الستات في أغلب الأوضاع تكون سبب المشاحنات في الخلافات الزوجية، وذلك لأن الست تتعامل بمشاعرها، وتتعامل في بيتها بشكل من الارتياحية، لذا يجب على السيدات أن يخترن التوقيت الصحيح في النقاش والتواصل".