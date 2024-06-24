إنجازات 30 يونيو.. مصر تحصد مجموعة من الجوائز الريادية والتميز

أثمرت الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات التى تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمى فى كل المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات.

ونجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق نمو كبير برهنت عليه العديد من المؤشرات ومعدلات النمو المتميزة التى تم تحقيقها فى مختلف المجالات؛ وحافظ القطاع على مكانته لمدة خمسة أعوام على التوالى كأعلى قطاعات الدولة نموًا. كذلك زادت تنافسية القطاع ليصبح محط أنظار واهتمام العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التى حرصت على التوسع فى حجم أعمالها فى السوق المصرية فى العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات العابرة للحدود وصناعة الإلكترونيات.

تعزيز التعاون الدولى وحصد مجموعة من الجوائز الريادية والتميز على الصعيدين الإقليمى والدولى

- مد جسور التعاون مع المنظمات الدولية ومختلف الدول وتعزيز التعاون المصرى الإفريقى والتعاون المصرى العربى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- برزت ثقة المنظمات الدولية فى مكانة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وقدرة مصر على تنظيم الأحداث الدولية الكبرى فى استضافة مصر فعاليات المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية الذى يعد من أهم المحافل الدولية التى ينظمها الاتحاد الدولى للاتصالات.

- استضافت مصر المنتدى العالمى لمنظمى الاتصالات (GSR) التابع للاتحاد الدولى للاتصالات بمدينة شرم الشيخ فى 2016، وفى 2023؛ ويعد هذا المؤتمر من أبرز المحافل الدولية التى ينظمها الاتحاد الدولى للاتصالات من أجل فتح حوار عالمى يجمع منظمى الاتصالات وقادة الصناعة حول العالم لمناقشة أبرز القضايا التى تعنى قطاع الاتصالات.

- رئاسة مصر لاجتماع الدورة (26) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والذى تم خلاله اعتماد الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات وهى نتاج عمل خبراء من الدول العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والإسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا)، وعدد من المنظمات الأممية.

- أنشأت وترأست مصر مجموعة العمل الإفريقية للذكاء الاصطناعى لتوحيد الجهود فى الأنشطة الخاصة به بين الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقى.

- أنشأت مصر وترأست "فريق عمل عربى للذكاء الاصطناعى" الذى يتولى مسئولية وضع استراتيجية عربية موحدة.

- فاز مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بجائزة التميز الحكومى العالمية عن فئة التحول الحكومى الرقمى فى ختام فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبى 2023.

- اختيار العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة رقمية عربية لعام 2021 وذلك خلال أعمال الدورة (24) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات لبنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم، ولاحتضانها جهود تحقيق التحول الرقمى وتنمية المهارات والقدرات الرقمية فى الدولة.

- إعداد تقرير التنمية الرقمية الوطنى بالتعاون مع منظمة الإسكوا والذى شاركت فى إعداده لجنة وطنية شملت 30 جهة حكومية وغير حكومية.

- فوز مصر بعضوية المجلس الإدارى للاتحاد الدولى للاتصالات عن إفريقيا وعضوية لجنة لوائح الراديو التابعة للاتحاد الدولى للاتصالات.

- فوز مصر ممثلة فى البريد المصرى بمقعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البريدى الأورومتوسطى، خلال الدورة 2023-2025.

- اختيار التطبيق التفاعلى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات My NTRA كأحد أفضل خمسة مشروعات على مستوى العالم فى مجال الحكومة الرقمية.

- فوز منصة "مهارة- تك" التابعة لمعهد تكنولوجيا المعلومات بجائزة الإسكوا للمحتوى الرقمى العربى للتنمية المستدامة، وتم إعلان الفائزين خلال المنتدى العربى للتنمية المستدامة.

- فوز مصر مُمثلة فى البريد المصرى بالمركز الأول والميدالية الذهبية وجائزة الابتكار والإبداع عن برنامج النقاط والمكافآت Win وتطبيق "يلّا"، وذلك خلال الدورة 41 من مؤتمر المائدة المستديرة للرابطة الإفريقية للإدارة العامة.

- جاء البريد المصرى الأفضل فى إفريقيا فى تطبيق التحول الرقمى فى 5 خدمات وفقًا لدراسة أجراها المكتب الدولى للاتحاد البريدى العالمى.

- فاز البريد المصرى لثلاثة أعوام على التوالى بجائزة اتحاد البريد العالمى "تعاونيات البريد السريع" على تميزه فى خدمة عملاء البريد السريع على المستوى الدولى؛ وجاء ذلك بعد تطبيق أعلى معايير الجودة والالتزام بمعايير الاستعلام والتسليم الدولية.

- قدّم المكتب الدولى للاتحاد البريدى العالمى خطاب شكر وتقدير إلى جمهورية مصر العربية على الأداء المبهر للبريد المصرى وارتفاع مؤشر التنمية البريدية لمصر وفقًا للقياسات ومؤشرات الأداء الواردة فى تقرير عام ٢٠٢٢ والتى نتج عنها تسمية مصر "النجم الصاعد" فى مؤشر التنمية البريدية الصادر عن الاتحاد البريدى العالمى.

- اختيار مشروع "وظائف ومهارات للأشخاص ذوى الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" بوصفه مشروعًا رائدًا فى جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2022 ضمن أفضل خمسة مشروعات دولية رائدة عن فئة التوظيف الإلكترونى.

- اختيار المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني ضمن أفضل خمسة مشاريع دولية متنافسة في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2024، في الفئة السابعة المعنية بالاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف جوانب الحياة والتعلم الإلكتروني.