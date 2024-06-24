الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مفيش ممنوع".. لطيفة تكشف موعد طرح ألبومها الجديد

جريدة الدستور

شوّقت المطربة لطيفة جمهورها بطرح ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان "مفيش ممنوع"، الذي يضم 10 أغنيات منوعة، وتعاونت خلاله مع نخبة كبيرة من الشعراء والملحنين.

وكشفت "لطيفة" عن الموعد النهائي لطرح ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، بنشر برومو تشويقي عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، معتذرة لجمهورها عن تأخير طرحه قائلة: "حبايبي اتأخرت عليكم شوية بالألبوم، لكن بكرة هيكون بين إيديكم، ألبوم مفيش ممنوع يضم ١٠ أغنيات".

https://www.instagram.com/reel/C8mV8PqsjaM/?igsh=MXBlbXg4OGxtNXJkZA==

ويتضمن ألبوم لطيفة الجديد "مفيش ممنوع" أغنية باللهجة التونسية، و9 أغانٍ باللهجة المصرية، وتعاونت في هذا الألبوم مع نخبة من الملحنين والشعراء في الوطن العربي، وكان من أبرز الملحنين: وليد سعد، محمود أنور، خالد فتوح، أحمد بحر، عمر المصري، النجم كاظم الساهر، الذي لحن لها أغنية من كلمات الشاعر الراحل عبدالوهاب محمد، ومن أبرز الشعراء المشاركين في الألبوم: سامر أبوطالب، كريم حكيم، نادر عبدالله، مؤمن سالم، حسام سعيد.

وعلى مستوى الإخراج تتعاون لطيفة في 4 أغانٍ مع المخرج الكبير وليد ناصيف، وأغنيتين من إخراج شريف ترحين.

وانتهت لطيفة من تسجيل وتصوير أغاني ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، الذي يحتوي على 10 أغنيات، منها أغنية باللهجة التونسية و9 أغانٍ باللهجة المصرية، وتستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة، ويحمل الألبوم العديد من المفاجآت لجمهور لطيفة المتشوق لها بعد فترة من الغياب.

وقالت لطيفة إنها قررت طرح الألبوم كاملا، وليس بطريقة السنجل، وصورت جميع الأغاني بطريقة الفيديو كليب والفيديو ريلكس، كما تقوم لأول مرة بعمل مجموعة كليبات بنظام الذكاء الاصطناعي Ai، في تجربة جديدة على عالم الموسيقى العربية مع المخرج الكبير الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي وليد ناصيف.

لطيفة المطربة لطيفة مفيش ممنوع الشعراء لبومها الجديد “مفيش ممنوع

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