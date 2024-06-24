إنجازات 30 يونيو.. رفع كفاءة خدمات الإنترنت لـ2.8 مليون مبنى بتكلفة 13 مليار جنيه

أثمرت الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات التى تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمى فى جميع المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات.

ونجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق نمو كبير برهنت عليه العديد من المؤشرات ومعدلات النمو المتميزة التى تم تحقيقها فى مختلف المجالات؛ وحافظ القطاع على مكانته لمدة 5 أعوام على التوالى كأعلى قطاعات الدولة نموًا، وكذلك زادت تنافسية القطاع ليصبح محط أنظار واهتمام العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التى حرصت على التوسع فى حجم أعمالها فى السوق المصرية فى العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات العابرة للحدود وصناعة الإلكترونيات.

مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المشروع القومى "حياة كريمة"

تشارك وزارة الاتصالات فى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى، ونشر الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمى تفاعلى؛ حيث يتم تنفيذ مشروع لربط قرى حياة كريمة بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لنحو 2.8 مليون مبنى بالمرحلة الاولى بتكلفة تصل إلى 13 مليار جنيه. كذلك يتم تنفيذ مشروع لتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول من خلال إنشاء أكثر من 1000 محطة تغطية جديدة بخدمات التليفون المحمول فى قرى المرحلة الأولى.

كما يتم العمل على تطوير مكاتب للبريد وتزويدها بماكينات الصراف الآلى، حيث تم تحقيق أكثر من 90% نسب إنجاز فى تطوير مكاتب البريد بكل مراحل مبادرة حياة كريمة. كذلك انتهت الوزارة من تدريب حوالى ٨٠ ألف مواطن ضمن مبادرة حياة كريمة الرقمية التى تستهدف التثقيف الرقمى وتنمية المهارات الرقمية لنحو ٥٠٠ ألف مواطن بالقرى.

الأمن السيبرانى:

- فى نهاية 2018، حققت مصر المركز 23 عالميًا فى مؤشرITU للأمن السيبرانى من ضمن ١٩٣ دولة.

- إنشاء العديد من الأدوات والمنصات الخاصة بالأمن السيبراني.

- اعتماد الاستراتيجية الخمسية الوطنية للأمن السيبرانى ٢٠٢٣-٢٠٢٧.

- إنشاء برنامج خاص بالتوعية بمخاطر الأمن السيبرانى لمختلف الأعمار.

- إطلاق مبادرة "مهارات سيبرانية" لتأهيل ١٠٠٠ طالب جامعى سنويًا للتوظيف مباشرة بعد التخرج فى مجال الأمن السيبرانى.

التنمية المجتمعية الرقمية وتطويع التكنولوجيا للوصول إلى مجتمع دامج لكل فئاته

● تنفيذ مشروع للتشخيص عن بُعد بالتنسيق بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمي، بهدف تطويع الحلول التكنولوجية واستخدام تطبيقات التشخيص عن بُعد لتطوير الخدمات الطبية والصحية وتوفيرها للمواطنين فى المناطق النائية من خلال الربط التكنولوجى للوحدات الصحية فى هذه المناطق بوحدات مركزية فى المستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ليحصل المرضى على أفضل خدمة طبية من كبار الأطباء الاستشاريين مع التسهيل عليهم وتوفير أعباء وتكاليف الانتقال إلى المستشفيات الكُبرى، بما يسهم فى تيسير تقديم خدمات الرعاية الطبية وضمان وصولها لجميع مواطنى الجمهورية دون تمييز. قدم المشروع خدماته الصحية من خلال 195 وحدة للتشخيص عن بعد تم تشغيلها خلال المرحلة الأولى للمبادرة، فى إطار خطة تستهدف تشغيل 300 وحدة فى مختلف محافظات الجمهورية.

● إنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة وفقًا لأحدث المعايير العالمية للجودة والتدريب لتصبح الأكاديمية فيما بعد مركزًا إقليميًا لتدريب وتأهيل متحدى الإعاقة فى العالم العربى وإفريقيا.

● قامت الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة بتطوير تطبيق واصل للأشخاص الصم وضعاف السمع بالتعاون مع شركة أفايا، ويقدم التطبيق خدمات متعددة عن طريق مكالمات فيديو مجانية، منها خدمات الطوارئ من نجدة، إسعاف، مطافى وشكاوى الكهرباء. ويحتوى الإصدار الجديد من تطبيق واصل على تحديثات عديدة بواجهة المستخدم، بالإضافة إلى إمكانية العمل على أجهزة iPhone وإضافة خدمات جديدة مثل خدمة الترجمة الفورية وخدمات ملء الاستمارات إلكترونيًا، وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمى، كل ذلك باستخدام لغة الإشارة من قبل مترجمين على أعلى مستوى من الخبرة متواجدين بالمركز التقنى لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية وصعوبات التواصل وهو المركز الأول من نوعه فى المنطقة العربية وإفريقيا ويقدم خدماته بالمجان.

● إطلاق المنصة الإلكترونية للشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى؛ حيث تربط الشبكة الأشخاص ذوى الإعاقة بفرص التدريب والتوظيف وفقًا للمناطق السكنية ونوع الإعاقة والمؤهل لتسهيل فرص التدريب ومقابلات العمل دون الحاجة إلى التنقل إلى مناطق بعيدة.

● الانتهاء من تطوير 166 مركز شباب فى مختلف المحافظات وتوصيلها بكابلات الألياف الضوئية وتجهيزها بصالات الحواسب لتحويلها إلى مراكز مجتمعية دامجة، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

● إتاحة خدمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال التطبيقات التكنولوجية والأجهزة اللوحية والحاسبات الآلية المزودة بشاشات تعمل باللمس وأجهزة الهواتف الذكية للتواصل الفعال مع ذوى الإعاقات السمعية والبصرية، وذلك من خلال تطبيقات مصممة خصيصًا لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية وضعاف السمع.