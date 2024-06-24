سنوات سابقة.. نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 اللغة الألمانية

تزداد عملية البحث عبر محركات البحث الإلكترونية على نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 للغة الألمانية، وذلك قبيل بدء الامتحان بساعات قليلة، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم نماذج استرشادية امتحان اللغة الثانية للثانوية العامة 2024 للتسهيل على طلاب الصف الثالث الثانوي مراجعة المادة جيدًا والتدرب على نماذج الأسئلة.

نموذج استرشادي لامتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة 2024

يستطيع الطلاب الحصول على نموذج استرشادي لامتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 اللغة الألمانية السنوات السابقة

كما يمكن للطلاب الحصول على إجابة النموذج الاسترشادي لامتحان الألماني للثانوية العامة من خلال هذا الرابط

ورقة الامتحان

وتتضمن الورقة الامتحانية سؤال إنتاج كتابة، يكتب الطالب من 25-30 كلمة في إطار الموضوع المطلوب مستخدما العناصر المعطاة في السؤال.

وسؤال إنتاج بريد إلكتروني، يقوم الطالب بالرد عليه بجمل كاملة وفق المطلوب في السؤال، وهذا في كل مواد اللغة الثانية.

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2024

- تظليل الإجابات بشكل كامل وعدم اختيار الإجابة الخاطئة.

- الحفاظ على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكتابة البيانات بوضوح.

- استخدام القلم الجاف الأزرق لتظليل الإجابات الصحيحة.

- الالتزام بمواعيد الامتحانات وعدم اصطحاب أوراق داخل اللجنة.

- عدم الكتابة في كتيب المفاهيم والحفاظ عليه بحالته الأصلية.

- الحصول على نماذج أسئلة مختلفة والتأكد من تظليل رقم النموذج بشكل صحيح.

- مواصفات الامتحانات بنفس مواصفات العام الماضي دون تغيير.

- فتح باب اللجان الساعة 8:30 صباحًا، ودخول اللجان الفرعية الساعة 8:50 صباحًا.

- توزيع ورقة الأسئلة الساعة 9:00 صباحًا والتأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح.

- الإجابة في ورقة البابل شيت فقط وتجنب الإجابة في بوكليت الأسئلة.