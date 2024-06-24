هيرفي رينارد يرحل عن منتخب فرنسا للسيدات بنهاية الأولمبياد

أعلن هيرفي رينارد، الاثنين، رحيله عن تدريب منتخب فرنسا لكرة القدم للسيدات بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وأعلن رينارد في تصريحات نقلتها شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية أن هذه ستكون مهمته الأخيرة، مشيرًا إلى أنها فرصة فريدة بمناسبة إقامة البطولة على أرض فرنسا.

وفيما يتعلق بتجربته، أكد رينارد أنه بعد الختام النهائي للبطولة سيتفرق الطرفان، معبرًا عن فخره بالتواجد في البطولة التي تعد الحادية عشرة في مسيرته التدريبية الدولية.

وفي تصريحاته، أشار رينارد إلى أنه لا يزال هناك خطوات يجب أن يقدمها، مؤكدًا ثقته بقدرة الفريق الفرنسي على تحقيق النجاحات في المستقبل القريب والمتوسط.

كانت تقارير قد ذكرت أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد تواصل مع رينارد لعرض عليه منصب المدير الفني للمنتخب الأول خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا قبل اتمام التعاقد مع حسام حسن.