المدير التنفيذي لـ"الوطنية للتدريب" تبحث الشراكة الاستراتيجية مع الأكاديمية السلطانية (صور)

أجرت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الإثنين، زيارة للأكاديمية السلطانية للإدارة بسلطنة عمان، لتوسيع الشراكاة الاستراتيجية بينهما.

وقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، دعوة الدكتور علي بن قاسم اللواتى رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الأكاديميتين فى ضوء رؤيتهم المشتركة للاستثمار فى رأس المال البشرى.

واجتمعت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون بين الأكاديمية والوزارة ودعم الجهود المشتركة.

يأتي ذلك في إطار الخبرات السابقة لهذا التعاون الناجح والمُثمر، من خلال برنامج تدريب أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، وبرنامج تدريب المبعوثين بالبعثات الخارجية، وبرنامج المرشحين لشغل وظائف الملحقين الثقافيين بالمكاتب الثقافية بالخارج.

448944865_887451806757218_3307393931709796856_n

448946242_887451870090545_4931259457254201953_n

448946979_887451763423889_7793513009530222972_n

449075606_887451746757224_7513683017915663901_n