المدير التنفيذي لـ"الوطنية للتدريب" تبحث الشراكة الاستراتيجية مع الأكاديمية السلطانية (صور)
أجرت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الإثنين، زيارة للأكاديمية السلطانية للإدارة بسلطنة عمان، لتوسيع الشراكاة الاستراتيجية بينهما.
وقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، دعوة الدكتور علي بن قاسم اللواتى رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الأكاديميتين فى ضوء رؤيتهم المشتركة للاستثمار فى رأس المال البشرى.
واجتمعت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون بين الأكاديمية والوزارة ودعم الجهود المشتركة.
يأتي ذلك في إطار الخبرات السابقة لهذا التعاون الناجح والمُثمر، من خلال برنامج تدريب أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، وبرنامج تدريب المبعوثين بالبعثات الخارجية، وبرنامج المرشحين لشغل وظائف الملحقين الثقافيين بالمكاتب الثقافية بالخارج.