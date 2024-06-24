بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. "الستات مايعرفوش يكدبوا" يتمنى الشفاء لكندة علوش

حرصت الإعلامية منى عبد الغني، الدعاء بالشفاء العاجل للفنانة كندة علوش، وذلك بعدما أعلنت إصابتها بسرطان الثدي هي ووالدتها.

إصابة كندة علوش بالسرطان

وقالت الإعلامية منى عبد الغني، خلال تقديمها برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”،:" إن شاء الله وقت صعب وهيعدي، إنتي قوية، وربنا يخليكي لأولادك".

كما تقدمت الإعلامية منى عبدالغني بخالص الشكر للفنان عمرو يوسف، زوج الفنانة كندة علوش، معبرة: "زوج سند حقيقي، ودعم الزوج في المحن من شيم الرجال".

دعم الزوج في المحن

وتابعت: "الزواج مودة ورحمة، والزوج الصالح هو من يكون سندا لأسرته، ومن صفات الزوج الصحيح أن يكتم أسرار عائلته، وهذا ما فعله عمرو يوسف مع زوجته، حيث لم يتم الإعلان عن إصابة كندة علوش بالسرطان إلا بعد عامين من الإصابة بناء على رغبتها الشخصية في الإعلان بهذا التوقيت".