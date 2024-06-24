الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لزيادة الإيرادات.. تكريم مدير إدارة متابعة التحصيل وفريق عمله بجنوب سيناء

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، فريق إدارة التحصيل بقيادة نهلة سعيد قطب، مدير إدارة التحصيل بالمحافظة، وكذلك فريق العمل بالمدن، تقديرا لتميزهم في العمل، مما أدى إلى زيادة إيرادات المحافظة وارتفاع معدلات التحصيل بشكل ملحوظ.

انجازات فريق عمل إدارة التحصيل 

وحقق فريق العمل إنجازات مميزة خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مايو 2024، حيث ارتفعت معدلات التحصيل من 28% إلى 76٪، كذلك ارتفاع معدلات التحصيل بمدن أبو رديس، شرم الشيخ ورأس سدر.

وأكد محافظ جنوب سيناء، على أهمية دور إدارة متابعة التحصيل وفريق العمل بالمدن في ضمان الاستقرار المالي للمحافظة.

وتعكس هذه الإنجازات التزامهم وتفانيهم في عملهم، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز قدرات المحافظة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

جاء ذلك خلال مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي الذي ترأسه محافظ جنوب سيناء  لواء دكتور خالد فودة.

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تكريم سيناء جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء إيرادات

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