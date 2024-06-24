إنجازات 30 يونيو.. إنشاء 700 منفذ جديد للخدمات البريدية

نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق نمو كبير برهنت عليه العديد من المؤشرات ومعدلات النمو المتميزة التى تم تحقيقها فى مختلف المجالات؛ وحافظ القطاع على مكانته لمدة 5 أعوام على التوالى كأعلى قطاعات الدولة نموًا.

وزادت تنافسية القطاع ليصبح محط أنظار واهتمام العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التى حرصت على التوسع فى حجم أعمالها فى السوق المصرية فى العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات العابرة للحدود وصناعة الإلكترونيات.

● ونفذت الهيئة القومية للبريد الخطة الشاملة لتطوير البريد المصرى وزيادة فروعه والتوسع فى الخدمات التى يقدمها بما يتواكب مع استراتيجية مصر الرقمية، ومتطلبات المواطنين، والتطور التكنولوجى العالمى؛ حيث تم التوسع فى فروع البريد واستحداث مكاتب البريد المتنقلة لاستخدامها فى أوقات الذروة لا سيما أوقات صرف المعاشات فضلًا عن نشر الأكشاك البريدية؛ وعلى مدار 5 سنوات تمت إضافة أكثر من 700 منفذ جديد للخدمات البريدية تشمل 83 كشكًا بريديًا و130 مكتب بريد متنقلًا، ليصل إجمالى منافذ البريد إلى 4635 منفذًا على مستوى الجمهورية، منها 3840 منفذ بريد تم تطويرها وتزويدها بأحدث الحلول التكنولوجية المتطورة تتضمن 124 مكتبًا بمجمعات الخدمات بقرى حياة كريمة.

●فى إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أصول الدولة ومبانيها التراثية، افتتح السيد رئيس الجمهورية متحف البريد المصرى بعد تطويره وتجديده؛ وقد شملت عمليات التطوير إعادة تصميمه من الداخل وتوسعته، وزيادة معروضاته مع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعى، وأكواد الاستجابة السريعة، والواقع المعزز.

● فى ضوء امتلاك الهيئة القومية للبريد عددًا من المبانى التاريخية التى تم إنشاؤها منذ أكثر من ١٠٠ عام، تم افتتاح عدد من مكاتب البريد التاريخية بعد تطويرها برؤية مبتكرة للحفاظ على قيمتها التاريخية والتصميم المعمارى الأصلى للمبانى، إلى جانب تزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين، ومنها مكتب بريد القاهرة الرئيسى بالعتبة، و٣ مكاتب بريد بأسوان، ومكتب بريد محطة الملك فؤاد بمحافظة كفرالشيخ، ومكتب بريد أسيوط معاشات بمحافظة أسيوط، ومكتب بريد مغاغة الرئيسى بمحافظة المنيا.

● افتتاح مكتب بريد "drive Thru" مدينة نصر وهو الفرع الأول من نوعه من الجيل الجديد لمكاتب البريد، الخدمة من داخل السيارة "drive Thru" داخل مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، ويمثل نقلة نوعية فى طريقة أداء الخدمات لكل المواطنين، وتوجد خطة لنشر هذا النوع من المكاتب فى باقى مناطق القاهرة الكبرى ومختلف المحافظات.

● تطوير وتوسيع محفظة الخدمات التى يقدمها البريد المصرى، ومنها خدمات منصة مصر الرقمية وخدمات التوثيق بوزارة العدل فى أكثر من ١١٩ مكتب بريد، وخدمات الشمول المالى والقروض الاستهلاكية متناهية الصغر.

● إطلاق البريد المصرى لخدمة "وصلها اكسبريس" والتى تعد تطويرًا لخدمة "وصلها" التى تم إطلاقها فى 2022، وهى خدمة شحن متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى والجغرافيا المكانية، مقدمة لخدمة عملاء التجارة الإلكترونية وكل المواطنين الراغبين فى شحن طرود من الباب إلى الباب والاستفادة من الخدمات البريدية التى يقدمها البريد المصرى.

● نشر 1800 ماكينة صراف آلى تابعة للبريد المصرى فى جميع أنحاء الجمهورية صعودًا من 40 ماكينة فى عام 2018، كما سيتم تزويد مكاتب البريد بنحو 1000 ماكينة صراف آلى جديدة على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة، ليصل إجمالى عدد ماكينات الصراف الآلى بالبريد إلى 2800 ماكينة للتوسع فى تقديم الخدمات المالية للمواطنين وأصحاب المعاشات.