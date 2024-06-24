الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أنقذوا الطفولة البريطانية": 20 ألف طفل بغزة بين مفقود ومعتقل وتحت الأنقاض

أطفال غزة
أطفال غزة

أعلنت منظمة أنقذوا الطفولة البريطانية، اليوم الإثنين، عن أن أكثر من 20 ألف طفل في غزة بين مفقود أو معتقل أو مدفون تحت الأنقاض أو في مقابر جماعية.

 

اليونيسف: 100 طفل يقتلون أو يصابون يوميًا في قطاع غزة

وفي السياق ذاته، قال الناطق باسم اليونيسف، إن 100 طفل يقتلون أو يصابون يوميًا في قطاع غزة.

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وأضاف الناطق باسم اليونيسف، أن الأمور ستصبح أسوأ إذا لم يتم وقف إطلاق النار والسماح بتقديم المساعدات.

وسبق أن، قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين مارسي جيموند "إنه تم محو عائلات بكاملها في بعض الغارات الجوية في قطاع غزة، وكل شخص تقابله لديه قصص رهيبة".

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وأضافت جيموند، في منشور لها على منصة (إكس)، عقب زيارتها الأخيرة لقطاع غزة: "ترى الدمار في كل مكان في غزة والناس الذين يعيشون في مبانٍ مدمرة، ومن يحاولون الحصول على الطعام والماء، ثم ترى مساحات شاسعة من الخيام".

وأشارت إلى أنه في الحرب على غزة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10 آلاف امرأة، منهن 6 آلاف أم، تركن خلفهن أكثر من 19 ألف طفل يتيم.

واختمت بالقول: "آن الأوان لهذه الحرب أن تنتهي".

أنقذوا الطفولة البريطانية مقابر جماعية اليونيسف غزة الاحتلال

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