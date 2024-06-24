"الشماريخ" ممنوعة.. خطة تأمين مبارة الأهلى والزمالك غدًا

بنظام "الدوائر الأمنية"، يجري تأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقررة إقامتها في السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين المباراة ودخول الجماهير، ومنع اصطحاب الممنوعات مثل الشماريخ والألعاب النارية، مع تأمين ممرات اللاعبين.

وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية طاقم التحكيم الإسباني الذي يدير المباراة، بقيادة أليخاندرو مونييز رويز مباراة الأهلي والزمالك، في الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز، ويعاون مونييز الحكمان المساعدان دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه، ويقود سانتياجو خايمي لاتري تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ويساعده ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على حساب الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما الجمعة على استاد السلام في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

وبهذا الفوز ارتقى الأهلي إلى المركز الثاني برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثالث، بينما توقف رصيد الداخلية عند 15 نقطة في المركز الأخير بجدول المسابقة.

كما حقق فريق الزمالك الفوز على فاركو بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء، الجمعة، على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد لزمالك للنقطة 34 نقطة، في المركز التاسع، بعدما لعب 20 مباراة حقق فيها 10 انتصارات، وأربعة تعادلات، وتلقى 6 هزائم، وسجل لاعبوه 31 هدفًا، وتلقت شباكه 19 هدفًا.