الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العثور على جثة شاب أمام إحدى العمارات السكنية بأسوان

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

عثر أهالي منطقة كيما بمدينة أسوان، مساء اليوم الإثنين، على جُثة شاب مُلقاة أمام إحدى العمارات السكنية في ظروفٍ غامضة.

تفاصيل الواقعة

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بعثور عدد من الأهالي بإحدى العمارات السكنية بمنطقة كيما التابعة لدائرة المدينة، على جثة شاب مُلقاة على الأرض في ظروفٍ غامضة.

وانتقلت على الفور الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة؛ لمعاينتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وتبيَّن وجود شبهة جنائية وراء واقعة الجثة التي تم العثور عليها وأنها لشاب يُدعى "أحمد محسوب عبدالفتاح"، يبلغ من العمر 19 سنة.

وتم نقل الجثة بواسطة سيارات إسعاف أسوان، لإيداعها بمشرحة أسوان العمومية، تحت تصرف النيابة العامة، والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.

أسوان جثة عثور الأهالى ظروف غامضة كيما

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