مراسل "القاهرة الإخبارية": 33 شاحنة مساعدات غذائية دخلت من مصر إلى معبر كرم أبوسالم

بعد انقطاع 3 أيام

قال رمضان المطعني مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه بعد انقطاع دخول المساعدات لمدة 3 أيام ماضية، دخل اليوم من الأراضي المصرية صوب معبر كرم أبوسالم 33 شاحنة مساعدات غذائية تضم عددًا كبيرًا من المساعدات والاحتياجات الأساسية لقطاع غزة، وكذلك بعض المستلزمات والأدوية.

وأضاف "المطعني"، في مداخلة عبر "جولة المراسلين"، مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة "القاهرة الإخبارية": "دخلت 4 شاحنات من الغاز، 2 منها جرى إفراغ الحمولة الخاصة بهما، ومن المنتظر إفراغ الشاحنتان الأخريان بمعبر كرم أبوسالم، ولكن لم يتم تأكيد تفريغ الحمولة الخاصة بالغاز حتى هذه اللحظات".

وتابع: "مصدر رفيع المستوى قال إن موقف مصر ثابت من تنسيق الأمم المتحدة لدخول المساعدات ورفض التنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعودة تشغيل معبر رفح بعد احتلاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما أكدته مصر في الأسابيع الماضية عندما توقفت حركة المساعدات بشكل تام بعد احتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني".