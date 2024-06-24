الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كواليس اجتماع مجلس الزمالك بمنزل لبيب قبل إعلان مصير القمة

حسين لبيب
حسين لبيب

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن عقد الكابتن حسين لبيب رئيس النادي جلسة خلال الساعات المقبلة مع مجلس الإدارة داخل منزله؛ لإصدار القرار النهائي الخاص بمباراة القمة 128.

واجتمع لبيب اليوم مع د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجانب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة في مقر الوزارة.

وأكد المصدر أن مجلس الزمالك سيصدر قرارًا نهائيًا عقب جلسة اليوم؛ لحسم الأمر بشكل رسمي بشأن مباراة القمة، وواصل: "بنسبة 70% هناك رغبة في خوض المباراة بشكل طبيعي بعد الموافقة على طلبات الإدارة التي تمثلت في إقالة عامر حسين وبيريرا وإعادة تنظيم جدول مباريات بطولة الدوري".

وأكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، تمسك إدارة الأبيض بموقفها المعلن خلال الأيام القليلة الماضية حتى آخر لحظة.

وقال سالم إن نادي الزمالك أعلن موقفه واضحًا بأنه لن يخوض أي مباريات جديدة، حتى استكمال مواجهات الدور الأول من بطولة الدوري المصري: "الزمالك ليس خارج المنافسة على بطولة الدوري كما يقال، ونحن نرفض هذه النغمة بشكل تام، وأشار إلى ضرورة احترام النادي وجماهيره".

وتابع: "الزمالك فريق كبير ومطالبنا مشروعة، والأهلي ليس طرفًا في الأزمة، مطالبًا بضرورة وضع جدول مباريات طبيعي مثل جميع بلاد العالم".

وواصل: "التفاوت الذي يحدث في بطولة الدوري لا يتواجد في أي مسابقة بالعالم، نريد لعب المؤجلات بنفس ترتيبها، ونسأل لماذا لا تلعب بنفس الترتيب الموضوع منذ البداية".

وواصل: "ننوي التقدم بشكوى رسمية ضد ثروت سويلم عضو مجلس الرابطة بعد الإساءة لنادي الزمالك، فهو انحرف في حديثه بشكل غير محايد ضد الزمالك مثل أي مشجع، وليس بصفته كمسئول ونحن نرفض حديثه جملة وتفصيلًا".

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء أمس، على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بعد حصول اللاعبين على راحة من التدريبات أمس السبت.

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