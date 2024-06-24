الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد تشغيل 5 أتوبيسات كهربائية لنقل المواطنين بشرم الشيخ

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قال محافظ  جنوب سيناء لواء دكتور خالد فودة، إنه سيتم الإعلان قريبًا، عن موعد تشغيل 5 اتوبيسات كهربائية لنقل المواطنين بمدينة شرم الشيخ.

وتابع المحافظ الموقف التنفيذي للإنتهاء من إستلام عدد خمسة  أتوبيسات كهربائية ووجه بسرعه الإنتهاء من تحديد عدد المحطات، توقيتات الرحلات مع تحديد أسعارها وضع اللافتات استعدادًا لتشغيلها بمدينة شرم الشيخ.

تفاصيل الاجتماع 

ترأس اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، مؤتمر المتابعة الدوري الاسبوعي، الذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

حضر الاجتماع  الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، اللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام، اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية، ورؤساء المدن، ومديري عموم المديريات الخدمية ومديري إدارات الديوان العام.

خلال المؤتمر شدد المحافظ على ضرورة الإنضباط وتضافر الجهود لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز ووجه فودة  رؤساء المدن بضرورة عقد اجتماع بكل مدينة من مدن المحافظة برئاسة رئيس المدينة لتنفيذ توصيات مؤتمر المتابعة الأسبوعي ومؤتمر المجلس التنفيذي الشهري.

 إزالة مستشفى الحميات في طور سيناء 

كما تابع المحافظ الموقف التنفيذي لإزاله مستشفى الحميات بطور سيناء، وكذلك موقف شكوى أهالي مدينة طابا من منظومة التأمين الصحي الشامل ويطمئن على بدء تلقي أهالي طابا لخدمات التأمين الصحي الشامل ويناقش حلول لأزمة توافر الدواء، وذلك من أجل تحسين الخدمات للمواطنين، كما أكد المحافظ أن لا توجد أزمة لدى حجاج المحافظة ووجه بتوفير أتوبيس لنقل حجاج المحافظة مع تقديم وجبة غذاء لهم.

وخلال مؤتمر المتابعة، عرضت الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، نسب معدلات الإنجاز والطلبات المتأخرة بالمراكز التكنولوجية على مستوى مدن المحافظة ونسب التحصيل لصندوق (الإسكان – الخدمة – النظافة) بالمدن لشهري إبريل ومايو والنسب التنفيذية لمشروعات الخطة الأستثمارية بمدن المحافظة 2023/2024.

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