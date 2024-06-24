بحد أدنى 233.. محافظ بنى سويف يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام، للعام الدراسي 2024 /2025 بحد أدنى 233 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، وتحديد الحد الأدنى للقبول بمدارس الخدمات للثانوي العام بمجموع 180 درجة.

جاء ذلك بناءً على المذكرة التي تقدَّم بها هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة، كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2024 /2025 بأنواعه المختلفة (صناعي، تجاري، فندق، زراعي)، وذلك على النحو التالي:

أولًا: التعليم الصناعي:

مدارس مركز بني سويف

الشهيد محمد صفوت الصناعات المتقدمة شرق بنين "180درجة"، وخدمات "150" درجة

بني سويف الميكانيكية 190 درجة"، والخدمات "155" درجة

بني سويف الكهربائية "222 درجة"، والخدمات "175" درجة

بني سويف الزخرفية "180 درجة"، والخدمات "150" درجة

بني سويف المعمارية "170 درجة"، والخدمات "145" درجة

بني سويف الفنية بنات "222 درجة"، والخدمات "170" درجة

أبشنا الفنية بنات "175 درجة"، والخدمات "150" درجة

الشهيد محمد حسين جمعة الفنية بنات بتزمنت "180درجة" والخدمات "150" درجة

باروط الصناعية بنين "170 درجة"، والخدمات "145" درجة

باروط الفنية بنات "175 درجة" والخدمات "150" درجة

مدارس مركز الواسطى

الشهيد أحمد الشناوي الصناعية العسكرية بنين "207 درجة" والخدمات "160" درجة

الشهيد محمد عبدالله حسين الفنية بنات "212 درجة" والخدمات "170" درجة

مدارس مركز ناصر

ناصر الفنية بنات "194" درجة، والخدمات "160" درجة

الشهيد محمود درويش الفنية بنات بالرياض "180 درجة" والخدمات "150" درجة

مدارس مركز أهناسيا

أهناسيا الصناعية العسكرية بنين "195 درجة" والخدمات "150" درجة

أهناسيا المعمارية العسكرية بنين "175درجة" والخدمات "150" درجة

أهناسيا الفنية بنات "207 درجات" والخدمات "170" درجة

مدارس مركز ببا

ببا الصناعية العسكرية بنين "205 درجات" والخدمات "170" درجة

الشهيد محمد حسين عبدالمنعم الفنية بنات "205 درجات" والخدمات "160" درجة

أبوشربان الصناعية العسكرية بنين "175 درجة" والخدمات "145" درجة

حسن عبدالرحيم الفنية بنات "170 درجة" والخدمات "145" درجة

الشهيد شعبان فتحي على الفنية بنات بقميش "170 درجة" والخدمات "145" درجة

مدارس مركز سمسطا

حسين جلال الصناعية بنين "180 درجة" والخدمات "143" درجة

الشهيد حسام حسن عبدالمعتمد الفنية بنات سمسطا "185 درجة" والخدمات "150" درجة

مدارس مركز الفشن

الفشن الصناعية العسكرية بنين "185 درجة" والخدمات "150" درجة

الفشن الفنية بنات "200 درجة" والخدمات "145" درجة

الفنت الشرقية الفنية بنات "170درجة" والخدمات "145" درجة

السلام الصناعية بنين بالجفادون "155 درجة" والخدمات "143" درجة

الفنت الصناعية بنين "155 درجة" والخدمات "142" درجة

شنرا الفنية بنات "150 درجة" والخدمات "140" درجة

ثانيًا: التعليم الزراعي "بنين"

مدارس مركز بني سويف

بني سويف الزراعية ( 155درجة) والخدمات "140" درجة

مدارس مركز ناصر

ناصر الزراعية (158 درجة) والخدمات "140" درجة

مركز الواسطى

الواسطى الزراعية (154 درجة) والخدمات "140" درجة

مركز ببا

ببا الزراعية "الشهيد حسن أحمد مبروك الزراعية العسكرية" 153 درجة والخدمات "140" درجة

مركز الفشن

الفشن الزراعية (145 درجة) والخدمات "140" درجة

مركز سمسطا

سمسطا الزراعية (142 درجة) والخدمات "140" درجة

ثالثًا: التعليم التجاري والفندقي

مدارس مركز بني سويف

التجارية بني سويف بنات: 155 درجة والخدمات 140 درجة

بليفيا التجارية المشتركة بنين "210".. بنات "155"، والخدمات 140 درجة "بنات" وللبنين خدمات "160"درجة

باروط التجارية بنات "147" والخدمات 140 درجة

أهناسيا الخضراء التجارية المشتركة.. بنين "210"... بنات "146".. خدمات بنين "170" وخدمات بنات "140"

باها الثانوية التجارية للبنات "146" والخدمات 140 درجة

بني سويف الفنية التجارية المتقدمة "3 سنوات".. بنين "170" درجة.. والخدمات "142" درجة

مدارس مركز الواسطى

الواسطى التجارية المشتركة (بنين 210 درجات) (بنات 148 درجة) .. وخدمات البنين "180".. وخدمات البنات "140" درجة

الشهيد عيد محمد سعد التجارية المشتركة أبوصير (بنين 190 درجة) (بنات 144 درجة) وخدمات البنين "150".. وخدمات البنات "140" درجة

مدارس مركز ناصر

ناصر التجارية المشتركة (بنين 210 درجات) (بنات 150 درجة) وخدمات البنين "165".. وخدمات البنات "140" درجة

أشمنت التجارية المشتركة (بنين 210 درجات) (بنات 147 درجة) وخدمات البنين "145".. وخدمات البنات "140" درجة

منشأة هديب التجارية المشتركة (بنين 200 درجة) (بنات 145 درجة) وخدمات البنين "145".. وخدمات البنات "140" درجة

مدارس مركز أهناسيا

أهناسيا التجارية (بنين 210 درجة) (بنات 150 درجة) وخدمات البنين "150".. وخدمات البنات "140" درجة

سدمنت التجارية بنات "145" درجة.. وخدمات "140" درجة

مدارس مركز ببا

ببا التجارية المشتركة (بنين 210 درجات) (بنات 145 درجة) وخدمات البنين "170".. وخدمات البنات "140" درجة

مدارس مركز سمسطا

الشهيد فاروق كامل عبدالفتاح التجارية المشتركة (بنين 210 درجات) (بنات 150 درجة) وخدمات البنين "170".. وخدمات البنات "140" درجة

مدارس مركز الفشن

الفشن التجارية المشتركة (بنين 210 درجات) (بنات 145) وخدمات البنين "170".. وخدمات البنات "140" درجة

الفندقية 3 سنوات بنين "180 درجة" وبنات 170.. والخدمات بنين وبنات "150"

الفندقية 3 سنوات "مزدوج" بنين 175 درجة.