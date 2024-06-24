"وانت في المصيف".. كيف تتعامل مع أطفالك للحماية من غرق المياه؟

مع استمرار درجات الحرارة الأكثر دفئًا في جذب الحشود بشكل متزايد إلى المصايف وشواطئ المياه العشوائية، من المهم أن تضع السلامة في الاعتبار، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال والمراهقين.

كيف تتعامل مع أطفالك للحماية من غرق المياه؟

ولذلك؛ تستعرض "الدستور" أبرز النصائح حول سلامة المياه للآباء ومقدمي الرعاية، وفقًا لـ" seattlechildrens".

ارتداء سترة النجاة

يمكن أن تحدث حوادث تهدد الحياة في الماء في غضون ثوانٍ، لذا فإن ارتداء سترة نجاة معتمدة من خفر السواحل ومناسبة بشكل صحيح يمكن أن يساعد في منع المآسي التي يمكن تجنبها.

النظر والمشاهدة

من المتوقع أن تكون العديد من الشواطئ بدون رجال إنقاذ في بعض المناطق، لذلك لابد على الآباء أن ينظروا ويشاهدوا ويتعرفوا على من يواجه مشكلة في الماء، والبقاء يقظين دائمًا، سواء كان المنقذ موجودًا أم لا، يجب أن تكون خط الدفاع الأول لطفلك.

المراقبة المستمرة

نظرًا لأن الغرق هو السبب الرئيسي للوفاة غير المقصودة بين الأطفال والشباب في المصايف، فإن الخطوة الأساسية في الحفاظ على سلامة الأطفال أثناء التبحر هي ضمان الإشراف المناسب عليهم، وهذا يعني المراقبة المستمرة، وتجنب عوامل تشتيت الانتباه مثل الهاتف الخلوي أو الكتاب أو الدردشة. إن الإشراف على الأطفال حول الماء هو عمل.

تعلم كيفية السباحة

تعلم دروس السباحة مهارات إنقاذ الحياة التي تعتبر ضرورية للأطفال ليتعلموها في وقت مبكر لأنه غالبًا ما يكون من غير المرجح أن يبدأوا في تلقي دروس رسمية في مرحلة البلوغ.

تعلم الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي

مهارات الإنعاش القلبي الرئوي مهمة أيضًا لتعلمها لجميع أفراد الأسرة، وفي الواقع، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن تسع سنوات تعلم مهارات الإنعاش القلبي الرئوي والاحتفاظ بها.

وفي النهاية، إن وضع هذه النصائح المفيدة في الاعتبار سيضمن أن يتمكن الجميع من الاستمتاع بالمياه بأمان والعمل معًا لمنع حدوث مآسي غير ضرورية في المجتمعات.