الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ المنوفية يتابع ملفات الإشغالات ومشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تابع اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم، عددًا من الملفات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك خلال عقد اجتماع تنسيقي بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح، ومديري الإدارات الهندسية، والمستشار الهندسي للمحافظة، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق، ومديري عموم إدارات الشئون القانونية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، والأملاك والمتغيرات المكانية والبيئة، والتفتيش والمتابعة بالديوان العام.

وتناول الاجتماع استعراض جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الإزالات الفورية لحالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وكذا المخالفات التي ترصدها وحدة المتغيرات المكانية، كما تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية وكل الأجهزة المعنية بالاستعداد التام والجيد لتنفيذ أعمال الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية لاسترداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة التعديات المخالفة عليها تحقيقًا للصالح العام، والتي من المقرر تنفيذها على 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو المقبل، تليها المرحلة الثانية من 3 حتى 23 أغسطس، والمرحلة الثالثة من 31 أغسطس وتنتهي 20 سبتمبر 2024، والتأكيد على تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف من الموجه بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما تضمن الاجتماع التنبيه بتسريع وتيرة العمل بملف التصالح على مخالفات البناء مع ضرورة الاهتمام بأرشفة الملفات وتسجيلها على المنظومة الإلكترونية لحصول المواطن على حقه وفقًا للقرارات المنظمة لذلك، والتشديد بالمتابعة اليومية والميدانية لكل المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية الجديدة على أرض الواقع تحقيقًا للصالح العام، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر مع جموع المواطنين للتعرف على شكواهم ومطالبهم وإيجاد الحلول المناسبة لها حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم كل في نطاقه، وتذليل العقبات وتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة تحقيقًا للصالح العام، فضلًا عن التواجد الميداني بالشارع ومتابعة الحالة العامة لمستوى النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.

اجتماع تنسيقي ملفات التصالح ملق ف النظافه مشروعات الخطة الأستثمارية محافظة المنوفية

مواد متعلقة

تنسيق التمريض 2024 محافظة المنوفية.. وشروط الالتحاق بها

إصابة 2 في انقلاب سيارة أموال على حادث بإقليمي المنوفية

محافظ المنوفية: 242 درجة القبول بالثانوى العام والرياضى و225 للصناعى و157 للتجارى

الأكثر قراءة

كواليس اجتماع مجلس الزمالك بمنزل لبيب قبل إعلان مصير القمة

تضارب فى الأقوال.. آخر تطورات أزمة إمام عاشور وأمن مول الشيخ زايد

عاجل| العالم يغرق في الظلام.. موجات الحر تجبر أوروبا على تخفيف أحمال الكهرباء

محامِ ينتقم من أسرته بطريقة بشعة.. كشف تفاصيل جديدة مثيرة حول "المذبحة الأسرية" بالغربية

الخطيب يفتح تحقيقًا فى ضياع صفقة زين الدين بلعيد ويتابع تطورات أزمة القمة

مصدر لـ"الدستور": الزمالك تراجع وسيخوض القمة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"

بعد حديث نتنياهو عن إنهاء العملية فى رفح.. ما هى الخطوة التالية؟