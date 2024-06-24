الشوط الأول.. البنك الأهلى يتقدم على بلدية المحلة بهدف محمد هلال

انتهى الشوط الأول من مباراة البنك الأهلي وبلدية المحلة المقامة باستاد السلام في الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة دوري نايل بتقدم البنك الأهلي بهدف سجله محمد هلال في الدقيقة 19.

بداية الشوط الأول كانت سريعة من الفريقين نظرًا لأهمية المباراة وحصل محمود الجزار مدافع البنك الأهلي على إنذار في الدقيقة الثالثة لتعمده لعب الكرة باليد.

في الدقيقة 15 مرر محمد هلال كرة عرضية داخل منطقة الجزاء هيأها محمد بسيوني لأحمد النادري الذي سددها قوية تخطت حارس المرمى وتألق أحمد العش في إبعادها إلى ركنية منقذًا مرمى البلدية من هدف مؤكد.

في الدقيقة 19 تلقي محمد هلال تمريرة خارج منطقة الجزاء وهيأ الكرة لنفسه وسددها قوية بيسراه سكنت على يمين أحمد حسين لتعلن عن هدف التقدم للبنك الأهلي.

ومرر محمد هلال كرة عرضية من ركلة ركنية سددها محمد فتحي برأسه وأنقذها أحمد حسين، وفي الدقيقة 22 انطلق أحمد مجدي كهربا في الجانب الأيمن وراوغ عاصم صلاح ومرر كرة عرضية لمست يد الحارس أحمد صبحي وارتدت من العارضة لداخل الملعب وأبعدها الدفاع.

بعد فترة هدوء وفي الدقيقة 45 مرر أسامة فيصل الكرة لمحمد بسيوني داخل منطقة الجزاء مررها عرضية وسددها محمد هلال فوق العارضة.

احتسب الحكم محمود البنا أربع دقائق وقتًا بدل ضائع لم تشهد جديدًا لينتهى الشوط الأول بتقدم البنك الأهلي بهدف دون رد.

بدأ فريق البنك الأهلي الشوط الأول بتشكيل مكون من أحمد صبحي في حراسة المرمى، وسعيدو سيمبوري ومحمود الجزار وعاصم صلاح في الدفاع، ومحمد بسيوني وأحمد النادري ومحمد فتحي وإسحاق يعقوب في الوسط، ومحمد هلال وياو أنور وأسامة فيصل في الهجوم.

وبدأ فريق بلدية المحلة الشوط الأول بتشكيل مكون من أحمد حسين في حراسة المرمى، وهشام حافظ وأحمد العش ونور الزموري والسيد عوض في الدفاع، وأحمد مجدي كهربا وبنجامين إينوك ومؤمن راضي ومحمد عادل أمو في الوسط، ووحيد محسن وحسام أشرف في الهجوم.