"تذكرتى" تفتح باب الحجز لمباريات الجولة الـ 28 بدورى نايل

أعلنت شركة تذكرتي، عن فتح باب الحجز لمباريات الجولة الثامنة والعشرين بمسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024).

ويأتي ذلك على الرغم من قرار مسئولي القلعة البيضاء في وقت سابق، بعدم خوض أي مباراة من الدور الثاني، اعتبارا من مواجهة الأهلي، المقرر لها غدا الثلاثاء، في ختام الجولة السابعة والعشرون بدوري نايل، إلا بعد انتهاء مؤجلات الدور الأول لجميع الفرق بالكامل.

وتنطلق منافسات الجولة الثامنة والعشرين بمسابقة دوري نايل، الخميس المقبل 27 يونيو الجاري وتستمر حتى السبت 29 من الشهر ذاته، حيث تقام على مدار ثلاثة أيام متتالية.

مواعيد مباريات الجولة الثامنة والعشرين بدورى نايل

الخميس 27 يونيو الجاري

الجونة - مودرن فيوتشر.. الرابعة عصرا (استاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر).

حقق مودرن فيوتشر، الفوز في مواجهة الدور الأول بنتيجة 3 /1.

الإسماعيلي - المصري البورسعيدي.. السابعة مساء (استاد برج العرب بالإسكندرية).

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

زد - طلائع الجيش.. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي)

حقق طلائع الجيش، الفوز في مواجهة الدور الأول بهدف نظيف.

الجمعة 28 يونيو الجارى

المقاولون العرب - البنك الأهلي .. الرابعة عصرا (ستاد الجبل الأخضر).

حقق البنك الأهلي، الفوز في مواجهة الدور الأول بنتيجة 3 /1.

الأهلي - فاركو.. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي).

حقق الأهلي، الفوز في مواجهة الدور الأول بنتيجة 2 /1.

سموحة - بيراميدز.. السابعة مساء (استاد الإسكندرية).

حقق بيراميدز، الفوز في مواجهة الدور الأول بنتيجة 3 /0.

السبت 29 يونيو الجاري

بلدية المحلة - إنبي .. الرابعة عصرا (استاد السويس الجديد)

حقق إنبي، الفوز في مواجهة الدور الأول بثلاثية نظيفة.

الزمالك - سيراميكا كليوباترا.. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي)

حقق الزمالك، الفوز في مواجهة الدور الأول بنتيجة 2 /1.

الاتحاد السكندري - الداخلية.. السابعة مساء (استاد الإسكندرية).

حقق الاتحاد السكندري، الفوز في مواجهة الدور الأول بهدف نظيف.