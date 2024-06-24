الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تذكرتى" تفتح باب الحجز لمباريات الجولة الـ 28 بدورى نايل

مباريات دوري نايل
مباريات دوري نايل

أعلنت شركة تذكرتي، عن فتح باب الحجز لمباريات الجولة الثامنة والعشرين بمسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024).

ويأتي ذلك على الرغم من قرار مسئولي القلعة البيضاء في وقت سابق، بعدم خوض أي مباراة من الدور الثاني، اعتبارا من مواجهة الأهلي، المقرر لها غدا الثلاثاء، في ختام الجولة السابعة والعشرون بدوري نايل، إلا بعد انتهاء مؤجلات الدور الأول لجميع الفرق بالكامل.

وتنطلق منافسات الجولة الثامنة والعشرين بمسابقة دوري نايل، الخميس المقبل 27 يونيو الجاري وتستمر حتى السبت 29 من الشهر ذاته، حيث تقام على مدار ثلاثة أيام متتالية.

مواعيد مباريات الجولة الثامنة والعشرين بدورى نايل

الخميس 27 يونيو الجاري

الجونة - مودرن فيوتشر.. الرابعة عصرا (استاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر).

حقق مودرن فيوتشر، الفوز في مواجهة الدور الأول بنتيجة 3 /1.

 

الإسماعيلي - المصري البورسعيدي.. السابعة مساء (استاد برج العرب بالإسكندرية).

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

 

زد - طلائع الجيش.. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي)

حقق طلائع الجيش، الفوز في مواجهة الدور الأول بهدف نظيف.

 

الجمعة 28 يونيو الجارى

المقاولون العرب - البنك الأهلي .. الرابعة عصرا (ستاد الجبل الأخضر).

حقق البنك الأهلي، الفوز في مواجهة الدور الأول بنتيجة 3 /1.

 

الأهلي - فاركو.. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي).

حقق الأهلي، الفوز في مواجهة الدور الأول بنتيجة 2 /1.

 

سموحة - بيراميدز.. السابعة مساء (استاد الإسكندرية).

حقق بيراميدز، الفوز في مواجهة الدور الأول بنتيجة 3 /0.

 

السبت 29 يونيو الجاري

بلدية المحلة - إنبي .. الرابعة عصرا (استاد السويس الجديد)

حقق إنبي، الفوز في مواجهة الدور الأول بثلاثية نظيفة.

 

الزمالك - سيراميكا كليوباترا.. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي)

حقق الزمالك، الفوز في مواجهة الدور الأول بنتيجة 2 /1.

 

الاتحاد السكندري - الداخلية.. السابعة مساء (استاد الإسكندرية).

حقق الاتحاد السكندري، الفوز في مواجهة الدور الأول بهدف نظيف.

شركة تذكرتي دوري نايل تذكرتى مباريات الجولة الثامنة والعشرون باب الحجز لمباريات الجولة الـ28

مواد متعلقة

عاجل| الزمالك يخطر لاعبيه بخوض مباراة القمة وبيان رسمى خلال ساعات

التشكيل الرسمى لمباراة البنك الأهلى وبلدية المحلة فى دورى نايل

دورى نايل.. الداخلية يواجه زد إف سى فى مباراة الأمل الأخير

دورى نايل.. البنك الأهلى يصطدم ببلدية المحلة فى مباراة مهمة بصراع الهبوط

التشكيل الرسمى لمباراة مودرن فيوتشر والإسماعيلى فى دورى نايل

الأكثر قراءة

كواليس اجتماع مجلس الزمالك بمنزل لبيب قبل إعلان مصير القمة

تضارب فى الأقوال.. آخر تطورات أزمة إمام عاشور وأمن مول الشيخ زايد

عاجل| العالم يغرق في الظلام.. موجات الحر تجبر أوروبا على تخفيف أحمال الكهرباء

محامِ ينتقم من أسرته بطريقة بشعة.. كشف تفاصيل جديدة مثيرة حول "المذبحة الأسرية" بالغربية

الخطيب يفتح تحقيقًا فى ضياع صفقة زين الدين بلعيد ويتابع تطورات أزمة القمة

مصدر لـ"الدستور": الزمالك تراجع وسيخوض القمة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"

بعد حديث نتنياهو عن إنهاء العملية فى رفح.. ما هى الخطوة التالية؟