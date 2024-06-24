الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد إلغاء تأشيرة الترانزيت.. مصر والسعودية تقرران التعامل بعقد وكالة تجارية

باسل السيسي عضو غرفة
باسل السيسي عضو غرفة الشركات السياحيةً

كشف باسل السيسي عضو عمومية الشركات السياحية، أن قرار إيقاف الترانزيت الـ5 أيام وإيقاف تأشيرة الـB2c عن مصر، أعاد مسار برامج العمرة للمصريين لوضعة الطبيعي، خاصة بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية إيقاف عدد من التاشيرات خلال الفترة المقبلة، جاء لضمان سلامة وحماية الحجاج والمعتمرين.

وأشار إلى أن إيقاف الترانزيت الـ5 أيام وإيقاف تأشيرة الـB2c عن مصر أدى لعودة مسار رحلات العمرة إلى وضعها الطبيعي جاء ذلك على خليفة ارتفاع عدد الوفيات في موسم الحج هذا العام.

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شراكة ووكالة  رسمية بين مصر والسعودية  

ولفت السيسي في تصريحات لـ الدستور، إلى أنه من المقرر اعتماد هذا النظام قبل بدء موسم العمرة وبعد انتهاء عمل الشراكة التجارية بين الشركات السياحية المصرية والشركات السعودية، بناء على عقد وكالة رسمي بين الطرفين، لتنظيم موسم العمرة المقبل، موضحا أن التعامل سيتم من خلال البوابة الإلكترونية للحج والعمرة مع الالتزام بإصدار الباركود لأي معتمر قبل الذهاب للمطار أو المنافذ المصرية لأداء العمرة.

 

وأضاف أن إلغاء تاشيرة الترانزيت خطوة جيدة لعودة تنظيم رحلات العمرة وفقا للقانون لمنع التلاعب بالمعتمرين من قبل السماسرة وتجار تاشيرات الحج والعمرة.

 

وأشار السيسي إلى أن خطوة منح تأشيرات الزياره فقط للأشخاص الذين يعملون بالمملكه للأقارب من الدرجه الأولى، يأتي ضمن أحدث الضوابط التي أصدرتها المملكة على الفور عقب تزايد عدد الوفيات خلال موسم الحج الحالي خاصة حاملي تأشيرات الزيارة.


وكانت قد أكدت أنها تعاني أشد المعاناة من السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية وكذلك الشركات الوهمية ومكاتب الخدمات السياحية التي تعمل بدون ترخيص من وزارة السياحة والآثار  وتسبب، وتؤكد الغرفة أن تلك الكيانات والشركات غير الشرعية سببرئيسي في كافة المخالفات التي تتم برحلات الحج والعمرة وتعرض حياة المواطنين للخطر دون أن يكون هناك رادع يمنعهم من تلك الممارسات غير القانونية سنويا.

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