محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بقويسنا ومنوف

أصدر اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم، قرار رقم 654 لسنة 2024 بشأن حركة تنقلات محدودة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، تضمنت نقل سامي عبدالحميد سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، ونقل طارق أبوحطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

ونقل وحيد صلاح عبدربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، كما تم نقل اللواء وحيد المأمون الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف العمل الميداني في المرحلة المقبلة وتسريع معدلات الأداء بكل الملفات الهامة والحيوية التي تمس حياة المواطنين، وكذا التواجد الميداني في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات بشكل عام، مؤكدًا أن هناك تقييمًا دائمًا ومتابعة مستمرة لكل عناصر الجهاز الإداري ولن يُسمح بأي تهاون أو تقصير من أي مسئول في مهام عمله بما يسهم بشكلٍ كبير في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.