الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسئولون فلسطينيون: الرصيف العائم لم يقدم شيئًا لأهالى غزة

الرصيف العائم
الرصيف العائم

أكد مسئولون فلسطينيون في غزة، أن برنامج الغذاء العالمي لم يستخدم الرصيف العائم لإدخال المساعدات بسبب مخاوف أمنية، وأن الرصيف العائم لم يقدم شيئًا لأهالي القطاع، بحسب مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وطالب المسئولون، المجتمع الدولي بالضغط على الإدارة الأمريكية وإسرائيل لوقف الإبادة الجماعية في القطاع، حيث إن الاحتلال يُعطل إدخال المساعدات إلى القطاع، ما يعني الحكم بالإعدام على سكانه.

وأشار بيان المسئولين، إلى أن الاحتلال يتعمَّد تدمير القطاع الصحي وإخراجه عن الخدمة، وجيش الاحتلال قام بإحراق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ومنع إدخال الدواء والغذاء إلى أهالي القطاع.

مسؤولون فلسطينيون برنامج الغذاء العالمي القاهرة الإخبارية أهالى القطاع معبر رفح

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