حرص عدد كبير من الجمهور ومتابعي السينما العالمية، البحث عن تفاصيل الفيلم الشهير The Hunger Games، عبر محرك البحث الشهير جوجل، مما جعله يتصدر قوائم الأكثر تداولًا وبحثًا في الساعات القليلة الماضية، خصوصا بعد إعلان الكاتبة الأمريكية سوزان كولينز، مؤلفة سلسلة أفلام «The Hunger Games»، عن إصدار رواية جديدة تحمل عنوان The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.. «شروق الشمس على الحصاد» ستصدر العام المقبل، استعدادا لطرح جزء جديد من الفيلم في دور العرض السينمائية في 20 نوفمبر 2026.

التفاصيل الكاملة لفيلم The Hunger Games

وأصبحت تفاصيل فيلم «The Hunger Games» التي يرصدها موقع "الدستور" خلال السطور التاية، محل اهتمام وأنظار عدد كبير من الجمهور والمتابعين للسينما العالمية، فالكل يريد معرفة تفاصيل الفيلم وقصته وأبطاله وموعد طرحه في دور العرض السينمائية.

ـ يتم إصدار الرواية الجديدة التي تحمل اسم «Sunrise on the Reaping» في 18 مارس 2025، من تأليف الكاتبة الأمريكية سوزان كولينز.

ـ يأتي الجزء الجديد من The Hunger Games، استكمالا لنجاحات الأجزاء السابقة التى عُرض آخرها في السينمات في نوفمبر 2023، وكان يحمل اسم «The Ballad of Songbirds and Snakes»، وقام ببطولته راشيل زيجلر وتوم بليث، وحقق إيرادات هائلة بلغت 337.4 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.

ـ يجري المخرج فرانسيس لورانس، الذي أخرج كل أجزاء سلسلة «The Hunger Games» محادثات مع المؤلفة والكاتبة الأمريكية سوزان كولينز، لإخراج الجزء الجديد.

تفاصيل فيلم The Hunger Games

ـ من المقرر أن يتم إصدار الفيلم في دور العرض المختلفة في 20 نوفمبر 2026.

ـ رواية «Sunrise on the Reaping» هي الرواية التمهيدية الثانية لثلاثية ألعاب الجوع الأصلية، بعد رواية «The Ballad of Songbirds and Snakes» التي صدرت في عام 2020، وتدور أحداثها قبل 24 عامًا من أحداث الرواية الأولى التي قدمتها الفنانة جينيفر لورنس.

ـ تعد سلسلة أفلام «The Hunger Games» هي السلسلة العشرين الأعلى ربحًا على الإطلاق، حيث حققت 3.3 مليار دولار لشركة Lionsgate.

ـ الفيلم «The Hunger Games» مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة سوزان كولينز، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والمغامرات حول عدد من المقاطعات التي يحكمها حاكم مستبد يقوم بإشراك مواطنيها ضمن عدد من الجولات القتالية وسط العديد من التحديات والمواجهات المحتدمة ويشارك في بطولة الفيلم كلا من راتشيل زيجلر، توم بليث، فيولا ديفيس، ماكس رافايل، وتم تصوير الفيلم ما بين ألمانيا وبولندا.

ـ ركزت أحداث الجزء الأخير الذي حمل اسم "The Ballad of Songbirds and Snakes" على كوريولانوس سنو، وهو صبي طموح، والذى أصبح في النهاية الزعيم المستبد لبلد بانيم البائس، وهو من إخراج فرانسيس لورانس، ومن بطولة توم بليث، راشيل زيجلر، هانتر شيفر، جيسن شوارتزمن وبيتر دينكلاج.

ـ فيلم "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes" ينتمي إلى نوعية المغامرات والأكشن وهو إعادة إنتاج لسلسلة المغامرات الشهيرة والتي أنتج أول أجزائها عام 2012 بطولة الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جينيفر لورانس، وجوش هتشرسون، وليام هيمسورث وويلو شيلد، واليزابيث بانك، وويس بينتلى وستانلى لوتسى، وقام بإخراجه جارى روس.