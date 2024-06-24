الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"شعيب" يبحث مع الباعة سبل تطوير سوق مطروح الحضارى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، بعدد من الباعة بسوق مطروح للخضار والفاكهة بمدخل المدينة بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، لمناقشة تطوير السوق بالشكل الحضارى اللائق بأهالي مطروح وزائريها. 

الباعة الجائلين


واستمع محافظ مطروح، لمطالب الباعة  ومشكلات السوق للعمل على سرعة حلها  وجذب الباعة والمواطنين ومنع الباعة الجائلين من وسط المدينة. 

 

تطوير شبكة الصرف الصحي

 

وصدق محافظ مطروح، على أعمال تطوير شبكة الصرف الصحي ودورات المياه  بالسوق بتكلفة نحو مليون ونصف موجها بأعمال الرفع المساحى لمنطقة وسط السوق، ووضع خطة لتنظيمه  مع سرعة عمل المقايسات اللازمة لاستبدال باكيات وسط السوق بمحلات تسع مزيد من الباعة وبضاعتهم من الخضار والفواكه، والعمل على توسعة الممر وتغطية أرضية السوق بالانترلوك ودراسة توسعة شبابيك المحلات بشكل موحد لتوفير تهوية جيدة،وعمل تغطية بالمظلات،كذلك  تواجد  نقطة للشرطة  والمرافق. 

 

تراخيص محلات الخضار

 
ووجه محافظ مطروح، بمراجعة تراخيص محلات الخضار بشوارع وسط المدينة  واغلاق الغير مصرح لها وانتقال الباعة الجائلين للسوق فور الانتهاء من أعمال التطوير وفق جدول زمني لا يزيد عن شهر من بدء التنفيذ. 

تنظيم دفع المديونيات

 

وتخفيفًا من أعباء الباعة بالسوق مع تحقيق الاستقرار لهم،وافق محافظ مطروح على تنظيم دفع مديونيات الباعة  حتى انتهاء المديونية. 

 

يذكر أن سوق مطروح للخضار والفاكهة بمدخل المدينة تم انشائه في ٢٠٠٦ ويضم ١٢٠ باكية و٤١ محلا  كسوق حضارى ومنع الأسواق العشوائية وتعدى الباعة الجائلين على الشوارع والأرصفة وتحقيق الاستقرار لهم داخل السوق. 

محافظ مطروح سوق مطروح للخضار والفاكهة تطوير السوق بالشكل الحضارى مطروح تطوير شبكة الصرف الصحي

مواد متعلقة

"صحة مطروح": 1579 مستفيدًا من خدمات المبادرات الرئاسية

رئيس منظمة خريجي الأزهر بمطروح يستقبل وفدا من الكنيسة لمناقشة إنشاء فرع لبيت العائلة

3 مصابين فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة بمرسى مطروح

محافظ مطروح يوجه بحل أزمة مياه الشرب بحزمة إجراءات (صور)

صحة مطروح: لجان لمراقبة الأغذية وإعدام 45 كيلو وتحرير 7 محاضر

رئيس أزهر مطروح: الامتحانات تسير بشكل جيد وفى متناول الطالب المتوسط

وكيل "صحة مطروح" يتفقد سير امتحانات الدبلومات بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض

للتيسير على الركاب ومنع التكدس.. محافظ مطروح يناقش آليات تنظيم حركة اليخوت

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

كلام نهائى.. الزمالك يرفض المشاركة فى القمة 128 أمام الأهلى

تضارب فى الأقوال.. آخر تطورات أزمة إمام عاشور وأمن مول الشيخ زايد

كواليس اجتماع مجلس الزمالك بمنزل لبيب قبل إعلان مصير القمة

عاجل| العالم يغرق في الظلام.. موجات الحر تجبر أوروبا على تخفيف أحمال الكهرباء

قطع جثثهم وأشعل فيها النيران.. أول صورة للمتهم بارتكاب "مذبحة رستم" بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"

بعد حديث نتنياهو عن إنهاء العملية فى رفح.. ما هى الخطوة التالية؟