"شعيب" يبحث مع الباعة سبل تطوير سوق مطروح الحضارى

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، بعدد من الباعة بسوق مطروح للخضار والفاكهة بمدخل المدينة بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، لمناقشة تطوير السوق بالشكل الحضارى اللائق بأهالي مطروح وزائريها.

الباعة الجائلين



واستمع محافظ مطروح، لمطالب الباعة ومشكلات السوق للعمل على سرعة حلها وجذب الباعة والمواطنين ومنع الباعة الجائلين من وسط المدينة.

تطوير شبكة الصرف الصحي

وصدق محافظ مطروح، على أعمال تطوير شبكة الصرف الصحي ودورات المياه بالسوق بتكلفة نحو مليون ونصف موجها بأعمال الرفع المساحى لمنطقة وسط السوق، ووضع خطة لتنظيمه مع سرعة عمل المقايسات اللازمة لاستبدال باكيات وسط السوق بمحلات تسع مزيد من الباعة وبضاعتهم من الخضار والفواكه، والعمل على توسعة الممر وتغطية أرضية السوق بالانترلوك ودراسة توسعة شبابيك المحلات بشكل موحد لتوفير تهوية جيدة،وعمل تغطية بالمظلات،كذلك تواجد نقطة للشرطة والمرافق.

تراخيص محلات الخضار



ووجه محافظ مطروح، بمراجعة تراخيص محلات الخضار بشوارع وسط المدينة واغلاق الغير مصرح لها وانتقال الباعة الجائلين للسوق فور الانتهاء من أعمال التطوير وفق جدول زمني لا يزيد عن شهر من بدء التنفيذ.

تنظيم دفع المديونيات

وتخفيفًا من أعباء الباعة بالسوق مع تحقيق الاستقرار لهم،وافق محافظ مطروح على تنظيم دفع مديونيات الباعة حتى انتهاء المديونية.

يذكر أن سوق مطروح للخضار والفاكهة بمدخل المدينة تم انشائه في ٢٠٠٦ ويضم ١٢٠ باكية و٤١ محلا كسوق حضارى ومنع الأسواق العشوائية وتعدى الباعة الجائلين على الشوارع والأرصفة وتحقيق الاستقرار لهم داخل السوق.