داعية: إدخال السرور على أنثى كالبكاء من خشية الله (فيديو)

قال الشيخ جابر بغدادي، الداعية الإسلامي، إن الكلمة الطيبة صدقة، والإحسان إلى الجار من الصدقات الجليلة.

وأضاف خلال مقطع فيديو أذاعته قناة "الحياة": "من أدخل السرور على أنثى فكأنما بكى من خشية الله، أي أنثى أم أو أخت، أو سيدة ترعى أيتام".

وأردف: "لو مش لاقي قلبك خبط على باب مسكين وامسح دموعه، ستجد باب المناجاة فتحه الله لك، لأنك وسعت على معسر، ولو أولادك تاعبينك أكرم المساكين، ستجد حلاوة الإيمان".

وذكر حديث الرسول "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار"، معقبًا: "الغيبة والنميمة عكروا صفو قلبك وإيمانك، أكل الحرام غير طعم اللسان".

وتابع: "يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، بأن تصلي على النبي، وتكثر الصلاة عليه، وأن تحب الصالحين، من أحب الصالحين حشر معهم في الجنة، والله أكرم البلاد بنفحة رضا ربانية لما استودع فيها كم هائل من مقامات الصالحين، وهي مبعث النور والفرج إلى مصر وأهلها، علمتنا الحب والوحدة والكرم والوطنية والزهد".

اقرأ أيضًا: