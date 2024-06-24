إنجازات 30 يونيو.. دعم الإبداع الرقمى وتنمية الشركات الناشئة

نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق نمو كبير برهنت عليه العديد من المؤشرات ومعدلات النمو المتميزة التى تم تحقيقها فى مختلف المجالات، وحافظ القطاع على مكانته لمدة خمسة أعوام على التوالى كأعلى قطاعات الدولة نموًا.

كذلك زادت تنافسية القطاع ليصبح محط أنظار واهتمام العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التى حرصت على التوسع فى حجم أعمالها فى السوق المصرية فى العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات العابرة للحدود وصناعة الإلكترونيات.

دعم الإبداع الرقمى وتنمية الشركات الناشئة

• افتتح رئيس الجمهورية 8 مراكز إبداع مصر الرقمية فى كل من أسوان، قنا، سوهاج، المنيا، المنوفية، الإسماعيلية، المنصورة، والقاهرة، ثم تم تدشين 12 مركزًا ليصل العدد الإجمالى لمراكز إبداع مصر الرقمية حتى الآن 20 مركزًا، فى إطار خطة تستهدف نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى جميع المحافظات لتهيئة البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال وتنمية المهارات الرقمية للشباب بكل المحافظات.

تضم المراكز معامل تكنولوجية متخصصة، ومراكز للتدريب ولعقد الندوات وورش العمل وحاضنات تكنولوجية لإنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة والربط بين الشباب والمستثمرين وكبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجالات دعم الإبداع وريادة الأعمال.

- من ضمن هذه المراكز مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل ومركز إبداع مصر الرقمية الجيزة، وذلك فى ضوء اهتمام الدولة بتحويل المبانى ذات القيمة التاريخية والثقافية إلى مراكز إبداع رقمى مع الحفاظ على الطراز المعمارى والقيمة التراثية لها.

- الاتفاق مع شركتين عالميتين مرموقتين فى مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها وهى شركة "بلاج أند بلاى" Plug and Play لتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل، وشركة 500 جلوبال "Global 500" لتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة.

- جاءت مصر من ضمن أفضل ٣ دول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى جذب الاستثمارات للشركات التكنولوجية الناشئة.

-إنشاء معمل الابتكار الحكومي بمركز إبداع مصر الرقمية الجيزة بهدف تمكين الشركات الناشئة المبتكرة المهتمة بمجال التكنولوجيا الحكومية، وتعزيز الابتكار فى مجال التكنولوجيا الحكومية مما يسهم فى تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتعزيز مكانة مصر في المؤشرات العالمية للتحول الرقمي.

تنمية صناعة التعهيد وقطاع المهنيين المستقلين

-توقيع اتفاقيات مع 74 شركة عالمية ومحلية منذ نوفمبر 2022 لإنشاء والتوسع فى 85 مركز تعهيد وتعيين 60 ألف متخصص فى التعهيد على مدار 3 سنوات منها أكثر من 20 شركة تستثمر لأول مرة فى مصر، فيما تتوسع الشركات الأخرى فى أعمالها بمصر. وذلك فى ضوء استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026) التى تم إطلاقها بهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود، عبر تقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات والتوسع فى الموجودة بالفعل، وتمكين الشركات المحلية وتشجيع إنشاء أعمال جديدة، وتعزيز تنافسية مصر فى مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، على النحو الذى يسهم فى تسريع نمو اقتصاد المعرفة.

- نما عدد العاملين فى التعهيد من 105 آلاف فى نهاية عام 2022 إلى 130 ألف متخصص بنهاية عام 2023 بنسبة نمو نحو 24%.

توطين صناعة الإلكترونيات

-فى إطار استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى؛ قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير كل التسهيلات التى تجعل مصر مقصدًا جاذبًا للشركات العاملة فى صناعة وتصميم الإلكترونيات. وتم التالى:-

-نجحت الاستراتيجية فى جذب العديد من المصنعين للتصنيع فى مصر لخدمة السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الإقليمية؛ حيث تم جذب استثمارات 6 شركات عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة فى مصر بنسبة تصنيع محلي تزيد على 40%، وهي أوبو وفيفو وسامسونج وشاومي ومايكروماكس ونوكيا.

- بدء تشغيل مصنعين لتصنيع كابلات الألياف الضوئية فى مصر بطاقة إنتاجية حوالى 8 آلاف كيلو متر، وباستثمارات أجنبية ومحلية لتلبية متطلبات السوق المحلية والإقليمية، وبدأت هذه المصانع عمليات التصدير إلى أوروبا بداية من الربع الرابع من عام 2022.

- زيادة عدد الشركات العاملة فى مجال تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة لتصل إلى 70 شركة عالمية ومحلية.

- إنشاء التحالف المصرى لأشباه الموصلات فى مصر كوحدة أعمال إقليمية للتحالف العالمى لأشباه الموصلات بهدف تعزيز التعاون فى مجال صناعة أشباه الموصلات وتحفيز بيئة ومناخ الأعمال، وانضم للتحالف فى مصر أكثر من 20 شركة متخصصة.

- استضافة 22 شركة محلية وعالمية متخصصة فى تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة فى مركز إمحوتب للإبداع والتطوير فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يحتوى على عدد من المعامل المتطورة.