الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة المتهمين بخطف فتاة بالإسكندرية إلى يوليو المقبل

محكمة جنايات الإسكندرية
محكمة جنايات الإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي، رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة عاملين إلى جلسة شهر يوليو المقبل، بعد اتهامهما بالخطف بالتحايل والإكراه والتعدي على المجني عليها "س.ك.ح"، أثناء سيرها بالطريق العام.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار خالد محمد عبدالفتاح أبو رزقة، والمستشار زين العابدين عبدالمنصف حسن، والمستشار حسام علي عبدالشكور، وأحمد الصالحي وكيل النائب العام وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي.

تفاصيل القضية

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 259 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة كرموز عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بقيام المتهمين بخطف واحتجاز المجني عليها بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات، أنه حال سير المجني عليها "س.ك.ح" 16 سنة ليلا بالطريق العام، بحثا عن وسيلة للوصول إلي ذويها بعد أن ضلت الطريق، حضر إليها المتهم الأول "ج.ا.ج" عامل موهما إياها بأنه سوف يقلها لمنزل أهليتها فاستقلت معه توك توك، حسانة الظن به، وخلال سيرهما بالطريق تواصل المتهم الأول مع المتهم الثاني "ي.ع.ع" عامل، وانطلق بها المتهم الأول لمسكن المتهم الثاني بأحد الطرق الجانبية، مما بث الرعب في نفسها وبوصولها طلبت منهما تركها، فقاما بإدخالها عنوة واحتجازها داخل المسكن، وكان ذلك حال تعاطيهما مخدر الحشيش، وسرقا منقولاتها وتعديا عليها دون رضاها، وحال ذلك قام المتهمان بتصويرها بالهاتف الخاص بالمتهم الثاني، وأخذها إلي الطريق العام وحال استغاثتها وتركاها وفرا هاربين حتي تمكنت أجهزة الأمن من ضبطهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وإحالتهما إلي محكمة جنايات الإسكندرية.

بحجة توصيلها تأجيل محاكمة بخطف فتاه بالاسكندرية جنايات الإسكندرية أمن الأسكندرية

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