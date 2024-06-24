الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتح مكتب التنسيق لـ جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشهادات المعادلة غدًا

جامعة الاسماعيلية
جامعة الاسماعيلية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عن فتح مكتب التنسيق للشهادات المعادلة العربية والأجنبية والحاصلين على الثانوية العامة المصرية والأزهرية 2023 بمقر كلية الصيدلة مبنى المدرجات الجديد بجامعة قناة السويس، وذلك اعتبارًا من غدًا الثلاثاء الموافق 25 يونيو.

تنسيق جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 

وأكد الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جاهزية مكتب التنسيق لاستقبال الطلاب من التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف ظهرًا.

جاء ذلك بالتزامن مع الجولة التفقدية التي قام بها نائب رئيس الجامعة، داخل مكتب التنسيق يرافقه الدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وشريف فاروق أمين عام الجامعة، والمهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد.

وأشار الدكتور عادل حسن، إلى ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور، حيث تم تخصيص مدرج مكيف لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور، مع توفير طاقم من الإداريين بكل كلية لتعريف الطلاب بالبرامج المتاحة بكل كلية وآليات الدراسة بنظام الساعات المعتمدة الذي تعمل به جميع برامج الجامعة الأهلية.

تأتي أعمال مكتب التنسيق بإشراف تنفيذي الدكتور تامر حسنين مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية.

وشدد نائب رئيس الجامعة، على ضرورة أن يكون الطالب قد قام بالتقديم الكترونيا قبل التوجه إلى مكتب التنسيق، لافتًا إلى أهمية إحضار إيصال دفع مصروفات سحب الملف عند التوجه إلى مكتب التنسيق.

كما قام الدكتور عادل حسن، بتشكيل فريق لمراجعة الأوراق المُقدمة، وتوزيع المهام على الإداريين وذلك لضمان سير العمل داخل مكتب التنسيق بسهولة ويسر مع توافر عنصري الدقة والسرعة في الأداء.

وأفاد بأن التنسيق سيستمر لمدة أسبوع بصفة مبدئية، مشيرًا إلى أنه سيتم لاحقًا الإعلان عن المرحلة الثانية للتنسيق لاستكمال  التحاق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وكذلك للحاصلين على الثانوية العامة المصرية والأزهرية 2024.

وسيتم إعلان نتائج القبول المبدئي في الثامن من يوليو المقبل، على أن يتم دفع المصروفات والقبول النهائي في الفترة من 9 يوليو وحتى 15 يوليو.

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